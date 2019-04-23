別再用這幾組密碼 調查：連續數字最容易被駭

2019-04-23 17:50 中央社 倫敦23日綜合外電報導



情境示意圖。圖／Ingimage 分享 facebook

英國國家網路安全中心研究發現，在全球被駭帳號中，最常使用的密碼不意外由123456榮登榜首。其他排名前10最易被駭密碼，除了類似連續數字串，還包括password和qwerty等字。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，英國國家網路安全中心（NCSC）調查全球曾被入侵帳號使用的密碼，發現多達2320萬個帳號使用容易破解的123456作為密碼。

英國國家網路安全中心還發現，123456789這組密碼也有770萬個帳號使用；而以qwerty（標準打字鍵盤）或password（密碼）兩字作為密碼的帳號，則分別超過300萬個。

以下是英國國家網路安全中心統計全球被駭帳號最常使用的10組密碼：

1. 123456 2. 123456789 3. qwerty 4. password5. 111111 6. 12345678 7. abc123 8. 1234567 9.password1 10. 12345

英國國家網路安全中心的調查顯示，使用人名、球隊名和髒話作為密碼的帳號比想像中多。其中Ashley（艾希禮）和Michael（麥可）是最常被當作密碼的人名，Liverpool（利物浦）則是最常作為密碼的英格蘭足球超級聯賽（Premier League）隊伍。

此外，superman（超人）是最常作為密碼的虛構人物，Sunday（週日）是一周日子中最熱門密碼選項，August（8月）是最常被當作密碼的月份，iloveyou（我愛你）以些微差距掉出前10名，monkey（猴子）和dragon（龍）則意外出現在熱門密碼前20名。

英國國家網路安全中心建議民眾用「任選但記得住」的字作為密碼，以降低帳號被破解風險。

英國國家網路安全中心技術總監李威（Ian Levy）在聲明中表示：「密碼重複使用構成重大風險，而這是可避免的。民眾不應使用能被猜中的密碼來保護敏感資料，例如使用他們的名字、當地足球隊名或受歡迎的樂團名。」

李威還說：「使用難以猜出的密碼是強大的第一步，我們建議結合3個任選但記得住的字，發揮創意，並使用對你有紀念價值的字，好讓其他人無法猜出你的密碼。」