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英國最差勁密碼123456、123456789分居第一、二名

2019-04-23 15:20INSIDE

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還記得之前曾讓外國人困惑的密碼「ji32k7au4a83」嗎？這可能是台灣許多人使用的密碼類型。英國政府國家網路安全中心（NCSC；National Cyber Security Center）也公布了他們國家的相關數據，顯示最糟糕的密碼。

除了大家熟知的「123456」永遠都是蟬連榜首以外，其餘的最差密碼包括一些名字、足球明星、音樂家或是一些虛擬角色。而驚人的是，佔據在第二名的密碼是多了後3碼的「123456789」，雖不意外但也是令人感到驚訝。

NCSC表示，根據安全研究員特洛伊·亨特（Troy Hunt）運營的網站「Pwned Passwords」提供的最新數據，超過3000萬的用戶單獨使用「123456」、「123456789」這兩串數字做為密碼。

NCSC的技術總監Ian Levy博士表示，「我們知道網路安全系統可能讓很使用者感到不信任，但是 NCSC 已經發布了許多容易且適用的建議，讓使用者更不容易受到攻擊。」「重新設定密碼是一個可以避免風險的主要選項。任何使用者都應該避免使用能夠輕易猜到的東西保護重要數據及資料，例如他們的名字、足球明星或最喜歡的樂團。」

過於薄弱的密碼是個問題。不僅會讓一些破解密碼的程式機器人輕易獲取使用者帳戶，在資安上也很容易造成連鎖效應。密碼通常是物聯網設備的默認憑證，因此密碼過於薄弱很容易讓殭屍機器人輕鬆地悄悄地侵入使用者的智慧型設備，並獲取他們想要的個人資料、訊息甚至是一些機密檔案達到惡意的目的。

若要避免個人訊息遭到駭客侵入，建議使用者提高並重新設定密碼的複雜度，並且每3個月內就更換一次密碼。相信這樣一個簡單動作即能夠減少許多被入侵的機會。

《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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