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你的身體裡有設計魂嗎？測驗設計敏感度評分

2019-04-21 19:56免費資源網路社群

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只要專注在自己熱愛的事物上，時間一久也會變專家，就像喜歡研究字型的朋友可以說出文字設計上很細微、外人無法察覺的差異，喜歡威士忌的酒友也像一本內容滿滿的酒類大全，但最令我感到不可思議的是設計師對於一些設計上的調整，總能讓原有畫面更加平衡、閱讀上更舒服，這大概就是真正的「設計」奧義吧！對於一般人來說可能很難想像這些細節，但有網站可以讓你測驗看看你的身體裡有沒有設計魂。

本文要介紹的「Can’t Unsee」是一個很有趣的小遊戲，進行方式非常簡單，就是從左右兩張圖選出更正確或更恰當的設計，網站就會告訴你是對或錯，也能比較兩者差異。這些畫面來自你我很熟悉的iOS，隨著遊戲難度漸漸提高，在差異方面就會越來越小，小到可能認真看很久都不一定看得出差別。

不過 Can’t Unsee 會在使用者每次答題後顯示正確與否，然後出現中文說明，也能快速比較兩張圖片的差異處，老實說有些畫面在對比情況下依然看不太出差別，真心覺得看似理所當然的設計可能是費盡心思調整後的結果，實在不得不佩服偉大的設計師。

網站名稱：Can’t Unsee

網站鏈結：https://cantunsee.space/

使用教學

STEP 1

剛開始進行前 Can’t Unsee 會準備一個小小的教學題，題目很簡單，大概是一眼就能看出答案的難度，照著網站說明選擇正確或恰當的設計，接著在下個畫面比較一下差別就算完成教學，接著就能開始進行正式的題目。

STEP 2

難度分為簡易、中等和困難，每個難度大約有十幾題，隨著難度提高，要選出正確答案的機會也相對會更低，有些設計差異可能不是每個人都能看得出來。

STEP 3

完成所有題目後，Can’t Unsee 會想知道你的職業背景，這對於分析使用者的得分和職業分布可能會很有趣，選擇一個你目前的職位後按下「Show My Score」顯示最終成績。

Can’t Unsee 除了顯示你的得分，下方還會有一個等級、大約分布於所有使用者的那個位置，看得出來我在答題部分進行得並不是很順利，只有拿到銅牌，得分是前 50%。

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》

免費資源網路社群

免費資源網路社群成立於2006年，是一個以免費資源為主題的網站，第一版開始於學生時期，因為站長喜歡找尋網路上的免費服務，決定將這些資料收集起來，後來加入介紹及圖文使用教學，成為今日的面貌。
https://free.com.tw/
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