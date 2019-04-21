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Facebook計畫打造全新數位助理服務 預計涵蓋旗下服務產品

2019-04-21 10:27楊又肇

雖然Facebook在2017年便針對Messenger服務提供名為「M」的數位助理服務，但在2018年推出的智慧顯示器Portal卻依然採用亞馬遜Alexa數位助理服務，而在稍早消息中則傳出Facebook仍計畫打造自有數位助理服務，藉此讓旗下人工智慧應用產品更具一致的完整性，並且能與Google、蘋果或亞馬遜抗衡。

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根據CNBC電視台報導，相關消息表示Facebook內部將由位於華盛頓雷德蒙市的團隊打造全新數位助理服務，此項計畫將由目前擔任AR/VR暨Facebook Assistant產品部門總監的Ira Snyder負責帶領發展，因此預期此項服務名稱將以「Facebook Assistant」命名，同時未來可能應用在旗下包含擴增實境、虛擬實境應用產品，另外也可能與Portal裝置整合，讓使用者能以更直覺的口語互動方式與電腦系統「溝通」。

在此之前，Facebook已經將應用在Messenger服務的數位助理服務M終止運作，未來或許將會與「Facebook Assistant」整合，或許有可能成為涵蓋對應所有Facebook產品使用的數位助理服務。不過，Facebook並未對此做任何說明，同時也未透露此項數位助理服務預計推行時間。

包含Google、蘋果、亞馬遜、微軟在內廠商已經投入數位助理服務發展，而中國地區包含百度、騰訊、小米、華為、阿里巴巴在內品牌廠商也均著手打造對應中文語音互動的數位助理服務，預期讓傳統藉由觸控為主的人機互動方式移轉到聲控互動，並且讓資訊傳遞可以變得更快、更直覺。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Facebook數位助理人工智慧

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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