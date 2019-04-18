再爆爭議！臉書：3年來「無意間上傳」150萬用戶電郵個資

2019-04-18 17:05 中央社 舊金山17日綜合外電報導



臉書自2016年5月以來，可能在「無意間上傳」150萬名新用戶的電郵聯絡人資料。 路透社 分享 facebook

臉書今天表示，公司自2016年5月以來，可能在「無意間上傳」150萬名新用戶的電郵聯絡人資料，恐再度成為這家社群媒體公司面臨的最新隱私權相關問題。

路透社報導，臉書（Facebook Inc）今年3月已停止要求新用戶提供電郵帳號密碼的驗證身分選項。臉書表示，新用戶設置帳號時發生電郵聯絡人資料上傳到臉書的情況。

臉書告訴路透社：「我們預估有多達150萬人的電郵聯絡人資訊可能已經上傳。這些聯絡人資訊未和任何人分享，我們已經著手刪除。」

臉書也表示，將通知聯絡人資料遭上傳的用戶。根據臉書的聲明，這項瑕疵目前已經修正。

「財經內幕」（Business Insider）網站稍早披露，臉書在未告知用戶及取得同意下，即上傳用戶的聯絡人資料。

報導說：「鍵入電郵密碼時，跳出一項訊息上頭寫著『輸入』聯絡人資料，並未先要求許可。」

臉書近來遭逢一連串隱私權相關問題，包括被爆部分用戶密碼以可讀格式儲存在臉書內部的數據儲存系統。

去年還爆出政治顧問公司「劍橋分析」（Cambridge Analytica）在未經同意下，取得臉書高達8700萬用戶的個資。