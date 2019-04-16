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年輕人愛用的「半括號」是什麼意思？幾個用法一次搞懂

2019-04-16 21:21聯合新聞網 綜合報導

半括號「（」為近期年輕人在社交網路上的流行用法，有時候父母看不懂是什麼意思，還以...
半括號「（」為近期年輕人在社交網路上的流行用法，有時候父母看不懂是什麼意思，還以為只是標點符號漏打而已。 示意圖／ingimage
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半括號「（」為近期年輕人在社交網路上的流行用法，有時候父母看不懂是什麼意思，還以為只是標點符號漏打而已，讓兒女解釋也不見得能具體說出半括號的含意與用法。其實半括號的用意在於，省略句子間部分的因果關係，除此之外，也可以讓自己的發言顯得有趣或是表示自己跟得上流行，尤其在網路用語的世界裡，每一個「梗」都會被無限擴充，「（」也不例外！

根據網站《社會學了沒》分析，半括號最早起源於2003年的日本2ch論壇，當時很流行用（ry表示「以下省略」的意思，ry是日文單詞「略」的羅馬拼音，通常會放在句尾營造出「再說下去就有點那個了」的微妙氛圍，例如「我不想再说了（ry」是省略了「說到這份上你應該明白了」的意思。

半括號之所以會在中文裡被廣泛運用，也與中文的詞語用法有很大的關係，由於動詞沒有時態變化，要表達動作的先後順序需要用非常多文字去補充說明，因此半括號就提供了最簡單的一種方法。例如「外面下了一天的雨（躺」就是「外面下了一整天的雨，雨天不方便出門，所以我已經躺了一整天」。

透過文字對話時，因為無法看到對方的表情，太直接單調的句子，會在無意間給人較為強烈的語氣，因此很多人會選擇在句末加上「哦、呢、嗎」等詞語對語氣進行柔化，其實半括弧也有同樣的作用，透過簡短的補充說明，或是搭配描述狀態的詞語，讓冷冰冰的文字也有情緒反應，例如「我沒生氣（笑」、「下次要早點跟我確認（主管要求的」、「收到（不好意思，下午太忙了沒看見」。

除此之外，自我吐槽也是半括號最常見的一種用法，從禮貌原則上說，年輕人喜歡通過合理的吐槽，讓文字更生動、發言更幽默，從而在網路社交當中獲得安全感，例如「像我這麼美麗的人（噁」、「所有人都愛我（並沒有」。

社交羅馬拼音
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