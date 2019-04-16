太神奇！這網站幫你把老舊黑白照片還原成彩色

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相信大家都曾經看過老舊的黑白照片，多半都是時間久遠、沒有彩色相機（或是彩色照相材料太過昂貴）的年代拍攝，你會好奇當時攝影師看到的是什麼樣的畫面嗎？沒有顏色的相片好像少了點什麼。雖然現今技術已經可以透過繪圖軟體為黑白相片著色，但過程耗時而且有難度，得先針對相片的歷史、地理和文化背景進行研究，找出適合該年代的顏色，再以Photoshop等繪圖工具對黑白相片進行上色，才能使舊照片上的顏色看起來效果自然。

為了快速還原歷史黑白照片的色彩，新加坡技術部門GovTech Singapore在今年初黑客松建立一套色彩工具「ColouriseSG」，以老舊照片訓練類神經網路，讓機器能夠自動判斷黑白相片每個部分並進行適當著色，讓這些四、五十年甚至更早之前的老照片得以獲得新的面貌。

技術部分在官方部落格Data.gov.sg Blog有非常詳細的說明，簡單來說，ColouriseSG 建立一個模型，使用新加坡國家檔案館、紐約公共圖書館和美國國會圖書館的老相片進行訓練，其中包含兩個神經網路：色彩產生器和圖片辨識，這個訓練過程使用超過50萬張舊照片。值得一提的是文章中還有提到網頁應用程式的架構圖（主要使用 Google Cloud Platform），我認為在開發相關服務上有其參考價值。

如果你想要將手邊的黑白老照片上色，只要打開 ColouriseSG 網站，將相片上傳後就會在短時間內完成，非常好用！上圖是我在免費圖庫找到的黑白照片，利用 ColouriseSG 機器自動上色後的結果，看起來效果很自然。

網站名稱：ColouriseSG

網站鏈結：https://colourise.sg/

使用教學

STEP 1

開啟 ColouriseSG 網站，可從上方以拖曳方式比較黑白相片及轉換成彩色相片後的效果，將網頁向下捲動找到上傳黑白相片功能，勾選 Google reCAPTCHA 驗證後會跳出上傳按鈕，點選下方的「Select Photo」再選擇要上傳上色的黑白相片。

STEP 2

等待幾秒鐘 ColouriseSG 就會給出機器著色後的結果，一樣可以使用中央捲動軸、拖曳左右來查看轉換後的效果，沒問題的話按下「Download Result」即可下載彩色相片，另一個下載按鈕是獲取黑白和彩色照片的比較圖。

STEP 3

下面幾張圖是我透過 ColouriseSG 轉換的成果，可以看到有些細部顏色不太正確，這也是工具本身限制，部落格文章有提到在某些狀況下可能無法獲得好的結果，也會因為一些原始相片的限制而產生錯誤著色。

但下面這張圖的效果就明顯好很多，著色上看起來也更貼近真實。

值得一試的三個理由： 1.GovTech Singapore開發的色彩工具，以超過50萬張舊相片深度學習 2.機器可自動判斷黑白相片各個部分並自動著色、轉為彩色相片 3.效果很好，特別是有點年代的黑白相片

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》