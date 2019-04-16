瀏覽器大屠殺！直擊Pwn2Own 駭進特斯拉給你開回家

▲大獎得主 Fluoroacetate 隊 Richard Zhu 在Model 3 車內。Photo Credit: ZDI Blog 分享 facebook

Pwn2Own是漏洞研究計畫ZDI （Zero Day Initiative）主辦的駭客競賽，從2007年至今已舉辦12年，ZDI漏洞懸賞計畫則是一個研究未知漏洞的線上社群，趨勢科技在 2015年收購HP的TippingPoint威脅防護系統，其中就包含了ZDI。ZDI是最大的非特定供應商漏洞獎勵計劃（vendor agnostic），2005年至今發現促進修補了超過 5000個漏洞，社群累計獲得獎金已達1800萬美元。

Pwn2Own和其他駭客競賽不同之處，在於「真槍實彈」。

大部分的駭客競賽是用先設計好的題目和關卡，邀請各地挑戰者前來用最快速度解題，然而身為一個零日漏洞懸賞計畫，ZDI所辦的Pwn2Own是讓準備被駭的供應商和世界上頂尖的白帽駭客（獨立資安研究員）齊聚一堂。

現場示範用新的零日漏洞攻擊系統，找到的漏洞一律直接回報給供應商，不會另外出售。主要領域在瀏覽器，Pwn2Own又被稱為瀏覽器的大屠殺，近年因應趨勢，開始增加行動裝置、IoT，以及今年的汽車項目。

▲Master of Pwn 氟乙酸鈉 Fluoroacetate 隊總共獲得的獎品以及獎盃。Photo Credit: ZDI Blog 分享 facebook

不只是比劃：真實的攻防、真實的漏洞獎勵

由於戰場不是虛擬的資安題目，而是現實中正在使用並由企業妥善維護的系統，儘管 2 個月前 ZDI 先公佈了挑戰類別以及攻擊目標，但供應商的資安團隊也不是省油的燈，這些目標項目隨時都在更新，直到開賽前夕都在趕工修補一個個的漏洞。

白帽駭客、野生的資安研究者們花費 2 個月心血好不容易挖出的漏洞，也許就在前一刻被補上，因此到了開賽當天才能確定報名挑戰的團隊是否確定參賽，沒有棄權。

Pwn2Own 和在溫哥華舉行的資安大會 CanSecWest 一同開跑，場地就是會場旁的一間會議室。比賽共 3 天，由於戰況瞬息萬變，為求公平，第一天上午先抽籤決定各項目團隊挑戰順序，接著就開始各自的挑戰。一場挑戰 5 分鐘，共有三次嘗試的機會。不像電影中狂敲鍵盤的駭客，研究者們早就準備好破解方案，面對這麼複雜的系統當然是需要長時間的鑽研，現場的 5 分鐘時限比較像是成果發表時間。

按下啟動鈕，參賽團隊的程式就開始運行，現場陷入一片寂靜，記者、ZDI 成員、參賽者、供應商通通屏息以待，緊盯著台上的電腦和挑戰者。就像 ZDI 負責人 Brian 所說，這些頂尖駭客對 Pwn2Own 有巨大的熱情，數個月的心血沒成功就是放水流。不管有沒有看懂破解的過程與畫面，還是可以非常明顯看到洶湧的情緒毫無保留地從參賽者臉上流露出來。

▲左為趨勢科技安全研究副總裁 Mike Gibson，右為趨勢科技漏洞研究總監，同時也是 ZDI 負責人 BRIAN GORENC。Photo Credit: INSIDE 分享 facebook

編輯看的第一場就是最終大賽冠軍，積分最高、累積獎金最高，破解並贏得特斯拉 Model 3 的雙人隊伍 Fluoroacetate (氟乙酸鈉)，攻擊目標是 Apple 的 Safari 瀏覽器，攻擊類型為沙盒逃逸（Sandbox Escape）。

據 Brian 表示，其中的成員 Richard Zhu 已經連續參賽數年，是比賽常勝軍。這場項目中跳錶不到兩分鐘，他就突然從略顯緊繃的表情瞪大雙眼，倒抽一口氣後急忙敲下幾個鍵，一會兒搖搖頭露出一抹微笑，幾秒後又從座位上跳起來，趕緊把筆電畫面轉過來給大家看：破解了！四周的眾人齊聲湧上祝賀，掀起了一個振奮人心的開場。

▲ Richard Zhu 點燃現場氣氛的一瞬 Photo Credit: ZDI 官方 YouTube 截圖 分享 facebook

比賽進行中桌邊除了隊友，還有主辦方 ZDI 的成員在旁維持秩序與裁判，不過看似平靜內心卻波濤洶湧的破解展示過程結束後，參賽者還得馬上接受軟體供應商代表的檢驗，確認攻擊有效而且真的是利用沒發現過的零日漏洞，每場賽事的結果會在 ZDI 的推特與部落格即時更新。

最終壓軸就是本次新加入的目標 Tesla Model 3，在挑戰前十分鐘一組團隊棄權，因此最後希望都放在唯一的挑戰組 Fluoroacetate 氟乙酸鈉身上，這個項目出賽代表是 Richard Zhu。雖然挑戰現場位於車內，在不打擾比賽進行的狀況下很難看到破解過程，但是這次速度非常快，約 2 分鐘內就宣布成功進入 Model 3 的資訊娛樂系統，並且在螢幕上秀出 「pwned by fluoroacetate」(已被氟乙酸鈉破解) 的字樣。

▲破解後系統顯示「pwned by fluoroacetate」Photo Credit: INSIDE 分享 facebook

會後，編輯找到機會與氟乙酸鈉雙人組搭上話，儘管兩人在賽程中大殺四方，一路攻破 Apple、Oracle、VMware、Mozilla、Microsoft、Tesla 幾家協力供應商的產品，本人卻不改技術人本色地寡言，回答簡潔，甚至有些靦腆。一如 Brian 形容，這些研究者不少人是鍾情於鑽研漏洞、讓成果說話的類型（let the works speak）。

▲最終場 Richard Zhu 在 Tesla Model 3 內部破解資訊娛樂系統的瞬間，副駕坐著 ZDI 研究員。Photo Credit: INSIDE 分享 facebook

團隊成員 Richard Zhu 和 Amat Cama 才 20 多歲，這雙人組就連續在 Pwn2Own 2019、Pwn2Own Tokyo (2018 年針對物聯網加開) 獲得積分最高的破解大師 (Master of Pwn)的殊榮。Pwn2Own 2018 破解大師則是由 Richard Zhu 自己一人獨得。

根據報導，Richard Zhu 之前也曾是傳奇的卡內基梅隆大學駭客隊伍 PPP 的一員。

▲Fluoroacetate 氟乙酸鈉獲得 Master of Pwn 首獎，獲得獎金、獎盃與配合 Tesla 的賽車衣，左為 Richard Zhu，右為 Amat Cama。Photo Credit: INSIDE 分享 facebook

氟乙酸鈉表示，這次比賽花了他們幾個月的時間準備，雖然多了特斯拉 Model 3 這個新挑戰，Amat Cama 倒是覺得 Model 這次的挑戰主角「資訊娛樂」（Infotainment）系統很好地結合了瀏覽器介面與車的操控，準備過程花的心力沒有增加多少。兩人合作的模式是依照目標分工，一人負責一半的項目。他們是在 HITCON 駭客捉旗大賽（Catch the flag, CTF）中認識，至今已經 4 年，平時會互相問對方問題。

▲ZDI 有凝聚力很高的野生資安研究員（白帽駭客）線上社群，Pwn2Own 現場也成了小型網友聚會，ZDI 發了 Bug 圖案的硬幣當作成員信物。Photo Credit: INSIDE 分享 facebook

兩人開始參與漏洞獎賞計畫都有 3 年左右的時間，Richard 從高中就開始投入資安領域，Amat 則是 21 歲，就像許多的白帽駭客一樣，就算有電腦科學背景，破解漏洞的技術大多是靠自學而來，透過 CTF 競賽以及像 ZDI 這樣的資安研究社群交流，獲得許多知識。

氟乙酸鈉也感謝 ZDI 舉辦 Pwn2Own 這樣的活動，除了獎勵出了名的豐厚，更重要的是讓他們有機會實戰攻擊這些應用服務，而且還能藉此協助加強其安全性。他們認為這些挑戰既有趣又困難，一旦成功更有滿滿的成就感。

ZDI 的 Brian 說過，因為資安意識抬頭，Pwn2Own 合作的服務供應商愈來愈多，而且個個來頭不小，每年的難度隨之愈來愈高，幾年來參賽的研究者始終保持 10-20 位，都是世界上最強的駭客。因此除了獎金、獎品豐厚，以及 ZDI 十幾年來的聲譽，還有一大部分是為了挑戰難題的成就感而來。

說到獎金，這次 Pwn2Own 一共送出 54.5 萬美元（約 1635 萬台幣），找到 19 個不重複 bug，而榮獲破解大師的隊伍氟乙酸鈉就獲得了 37.5 萬美元（約 1125 萬台幣）。

儘管漏洞獎勵高額的獎金以及自學白帽駭客的故事總是特別勵志，不過氟乙酸鈉二人組分享，要靠漏洞獎賞維生並非長久之計。短期過得去，長期下來非常不穩定，畢竟漏洞「有時候找得到有時候找不到」，而且隨著時間過去修補愈來愈完善，漏洞計畫也會愈來愈難突破。

《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》