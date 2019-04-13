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迪士尼確認串流影音服務Disney+將於11/12上線、公布實際收費等細節

2019-04-13 18:33楊又肇

稍早證實將會在今年推出旗下串流影音服務Disney+迪士尼，終於揭曉此項服務具體細節，其中確認將包含迪士尼頻道，以及皮克斯、漫威 (Marvel)、星際大戰電影內容，另外也包含國家地理頻道內容，預計登上Apple TV、Roku TV、智慧電視、手機與PlayStation 4平台。

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實際上線運作時間則會是在今年11月12日，預計先在美國境內推行，接下來也會陸續在未來2年內於加拿大、歐洲、拉丁美洲，以及亞太地區主要市場推行，基於內容版權授權保護等限制，有可能同樣比照Netflix服務採取限區觀看內容設計。

至於收費方式則會採用每月6.99美元，以及按年計費69.9美元方式提供服務，第一年內提供服務就會包含現行所有皮克斯、星際大戰在內電影，而漫威宇宙相關電影內容則會視當前授權合作情況提供大部分作品，預計在未來5年內提供超過50部以上的原創影集，以及超過500部的電影內容與1萬部以上電視劇內容。

預計在服務正式上線時，將會以《驚奇隊長 (Captain Marvel)》、《冰雪奇緣2 (Frozen 2)》等內容作為主打項目，而漫威宇宙部分也會以《獵鷹與寒冰戰士 (The Falcon and The Winter Soldier)》獨立內容作為主打，同時即將上映的新版《獅子王》、《復仇者聯盟：終局之戰 (Avengers: Endgame)》，以及從21世紀福斯手上獲得的《辛普森家庭》內容也登上Disney+服務。

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不過，先前預告已在影音串流服務市場發展累積高達10億美元的虧損情況，迪士尼下來是否能順利透過串流影音服務回收資金，並且如先前說明預計在2024年後開始恢復獲利，就要看Disney+服務是否能順利吸引更多觀看目光，同時也要先撐過前面幾年的過渡時期，以及必須與目前坐穩串流影音訂閱服務龍頭，並且擁有1.39億全球用戶、每年投入10億美元預算製作原創內容的Netflix正面競爭。

而在投入自有Disney+服務發展，迪士尼與Netflix的合作也將告一段落，意味迪士尼將會減少源自Netflix支付內容授權費用，但相對也能藉由這些內容吸引用戶觀看，而Netflix方面也可能因為失去這些內容而受到部分影響，只是迪士尼能否藉由回收這些授權內容填補原本可從Netflix手上獲取資金，進而產生更多營利，目前都還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

迪士尼電影加拿大

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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