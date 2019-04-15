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【重磅快評】境外勢力攏係假？綠互打竟讓蔡賴網軍現形

迪士尼公布串流影片服務 Disney+ App 將於11月推出 每月 6.99美元

2019-04-15 08:01三嘻行動哇 Yipee!

Disney 迪士尼傳聞中的串流媒體服務「Disney+」正式亮相，介面設計看起來與 Apple TV App、Netflix 等其他串流媒體的 App 非常像似。據報導，迪士尼公司計劃在 2019 年 11 月 12 日推出 Disney+ App，影片解析度達 4K HDR，同時也公布訂閱價為每月 6.99 美元（約新台幣 215 元）、每年訂閱為 69.99美元（約新台幣 2,160 元）。

這次迪士尼公布的內容來看，Disney+ App 收錄的影片除了完整的迪士尼電影資料庫之外，還有 Pixar 皮克斯、Marvel 漫威、Star Wars 星際大戰、國家地理頻道…等。使用者不僅可以透過手機、平板電腦瀏覽 Disney+ App 影片，也支援智慧電視、電腦瀏覽器，就連 PS4 遊戲主機也能收看 Disney+，但…由於迪士尼沒有提到 Apple TV，因此還無法確定 Disney+ App 會不會在 Apple TV 上架。

此外，迪士尼還提到 Disney+ 的節目與電影都將支援高解析度的 4K HDR ，並提供離線瀏覽功能，而且迪士尼公司也會拍攝專屬節目，包括以復仇者聯盟的鷹眼和酷寒戰士擔任主角的影集…等，甚至還將聯合 ESPN+、Hulu 聯合提供訂閱折扣。

在 Disney+ App 正式亮相之際，迪士尼高層證實，未來迪士尼所有的影片將由 Disney+ App 獨占，包括真人《獅子王》、《復仇者聯盟：終局之戰》…等所有還沒在 2019 年上映的電影。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇https://3c.yipee.cc/142845/，聯合新聞網獲授權轉載。》

圖片及資料來源：MacRumors、engadget

迪士尼電影串流影音

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