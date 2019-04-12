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韓國瑜體力不支僑宴提早離席 女教授給他的演講打90分

YouTube將效仿Netflix 打造使用者可決定劇情走向的節目內容

2019-04-12 14:29楊又肇

根據YouTube無劇本節目原創內容負責人Ben Relles透露，將計畫打造可讓觀看者自行決定劇情走向的互動內容，藉此創造更多內容黏著觀看使用情境，同時也能因此增加影片觀看互動時間，並且增加廣告擴散比例。

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目前已經成為許多人上網幾乎都會點按觀看的YouTube，至今每天已經產生相當驚人的內容觀看時間，不過也因為累積不少觀看流量，使得系統維護成本相對也提高許多，因此YouTube必須持續構思更多營利方式，例如持續吸引更多人觀看，並且以流量換取廣告收益，或是藉由內容合作、付費觀看等方式增加額外營收，藉此達成支出平衡，甚至進一步產生正向獲利。

而投入原創影片內容，並且效仿Netflix導入互動劇情走向的觀看模式，無非是希望能讓使用者在單一影片內容觀看時間可被拉長，同時也能透過持續互動點按等操作，讓影片廣告收益能具體提昇。

Netflix在2017年開始導入可讓觀眾自行決定故事劇情走向的互動觀看模式，最先是在提供幼兒觀看的動畫內容增加互動選項，藉此增加內容觀看時間，甚至可以吸引觀看者重複回顧不同分歧選項的影片劇情走向，在後來推出的特別企劃內容－《黑鏡：潘達斯奈基 (Black Mirror: Bandersnatch)》更透過多重劇情吸引眾人觀看。

不過，由於製作多重劇情走向的影片內容，相對在製作成本上也會有較高花費，是否能明確帶來明顯營收效益，似乎也考驗YouTube的內容製作能力。其實先前YouTube也曾在服務平台中提供類似可讓使用者透過點選不同選項，進而改變接續播放內容的設計，因此在可由使用者決定劇情走向的節目內容，或許已經具備一定製作能力。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

YouTubeNetflix

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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