Windows限定！Chrome內建掃毒 一鍵快速掃描惡意軟體

分享 facebook

說真的現在的病毒千奇百怪，只要一不小心電腦就GG，因此為了有效的防止電腦中毒，都會在電腦安裝防毒軟體，並且需要勤勞的更新病毒碼，這樣才能確保防毒軟體的資料庫是新的，而除了可透過防毒軟體，進行電腦的掃描外，其實還有一個小密招。

那就是透過Chrome瀏覽器，是的你沒看錯，Chrome瀏覽器不只可以用來瀏覽網頁，現在還能變身為防毒軟體，讓電腦的安全性多一層把關，而要怎麼啟用Chrome瀏覽器，幫電腦進行掃描，但目前的功能只有Windows版限定，因此現在就一塊來看看吧！

Step1

首先開啟Chrome瀏覽器，再點右上的選單，選擇「設定」選項。

Step2

進入設定面板後，將畫面拉到最底下，再點選「進階」。

Step3

一樣將頁面拉到最底部，就會看到「清理電腦」。

Step4

進入後，再點後方的「尋找」。

Step5

接著就會開始進行掃描，而這會需要一點時間。

Step6

過一回，就會出現掃描結果，當出現沒有發現有害軟體，那就可以安心的繼續安心的使用電腦囉！現在Chrome瀏覽器，可說是愈來愈強大啦！

《原文刊登於梅問題教學網，由梅干撰寫，聯合新聞網獲權轉載。》