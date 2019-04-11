同學都不想寫作業 兩名14歲高中生癱瘓學校Wi-Fi網路一周

分享 facebook 美國兩名14歲的高中生，最近因為攻擊學校的WiFi系統遭到警方逮捕。警方表示他們之所以這麼做是因為不想要考試以及做作業，現在兩人面臨被起訴的命運。

警方表示這兩名九年級的高中生，於上周因為駭入當地Secaucus High School的Wi-Fi並且癱瘓系統被捕，由於學校的老師仰賴這套系統給學生進行測驗或是出作業，導致了老師的教學發生各種問題。由於老師的作業、考試都需要依靠Wi-Fi網路，上Internet當然也需要，因此學生也無法登入學校系統、沒法作功課、也無法考試，這種情況持續一周。

根據學校的其他高中生接受CBS的採訪表示：「我無法進入Internet，也無法在網路上做任何作業。我的老師也感到困擾，我們在課堂上無法作測驗，也無法做筆記。」不過，學生們都知道是哪兩個同學做的「好事」。

「我看到他們兩人並且問他們是不是他們幹的......他們覺得這是一件挺有趣的事，因為他們不想要來學校上課。」

警方推測，這兩名高中生可能是使用某種APP、電腦程式，或是在暗網上付錢給某人請他來幫忙癱瘓學校網路。而他們兩人的動機，是受到不想做作業的同學的鼓動，因此「挺身而出」。

「基本上，因為學校的Wi-Fi網路的資料以及信號大到無法負擔的時候，網路就會癱瘓。」

對於兩名同學的行為，一名受訪的同表示， 「我不認為在任何情況下，他們的作為是正確的。不過，顯然未來這兩人有機會在電腦科學或是IT領域有發展的可能。」

●新聞來源：cbs

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》