親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

日職／王柏融打擊率全隊最高 再戰軟銀值得期待

麥當勞明起推「冷飲直接喝」 不再提供消費者吸管

同學都不想寫作業 兩名14歲高中生癱瘓學校Wi-Fi網路一周

2019-04-11 15:37T客邦

分享
美國兩名14歲的高中生，最近因為攻擊學校的WiFi系統遭到警方逮捕。警方表示他們之所以這麼做是因為不想要考試以及做作業，現在兩人面臨被起訴的命運。

警方表示這兩名九年級的高中生，於上周因為駭入當地Secaucus High School的Wi-Fi並且癱瘓系統被捕，由於學校的老師仰賴這套系統給學生進行測驗或是出作業，導致了老師的教學發生各種問題。由於老師的作業、考試都需要依靠Wi-Fi網路，上Internet當然也需要，因此學生也無法登入學校系統、沒法作功課、也無法考試，這種情況持續一周。

根據學校的其他高中生接受CBS的採訪表示：「我無法進入Internet，也無法在網路上做任何作業。我的老師也感到困擾，我們在課堂上無法作測驗，也無法做筆記。」不過，學生們都知道是哪兩個同學做的「好事」。

「我看到他們兩人並且問他們是不是他們幹的......他們覺得這是一件挺有趣的事，因為他們不想要來學校上課。」

警方推測，這兩名高中生可能是使用某種APP、電腦程式，或是在暗網上付錢給某人請他來幫忙癱瘓學校網路。而他們兩人的動機，是受到不想做作業的同學的鼓動，因此「挺身而出」。

「基本上，因為學校的Wi-Fi網路的資料以及信號大到無法負擔的時候，網路就會癱瘓。」

對於兩名同學的行為，一名受訪的同表示， 「我不認為在任何情況下，他們的作為是正確的。不過，顯然未來這兩人有機會在電腦科學或是IT領域有發展的可能。」

●新聞來源：cbs

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

高中生WiFi網際網路

T客邦

《T客邦》是PC home電腦家庭出版社經營的科技媒體網站，由一群愛玩電腦的阿宅編輯，每天提供新鮮有趣的科技情報，以及自己爆肝測試後的評測心得。

相關新聞

Facebook打擊假資訊再出招 動態消息加「信任指標」

2019-04-11 16:52

Google Cloud加強Windows應用服務相容、簡化原生雲端應用內容建造難度

2019-04-11 06:23

圈粉開戰！LINE與Yahoo互尬戰略大解碼

2019-04-10 14:59

追趕亞馬遜與微軟 Google Cloud持續擁抱開放、擴展更多服務據點

2019-04-10 09:21

周興哲新歌MV以iPhone拍攝製作，導演認為有利於拍攝彈性、演員真實情感流露

2019-04-09 16:54

LINE擴大招募50位工程師 暑期實習0.3％錄取率

2019-04-09 15:18

從一千下修到四百個...打擊垃圾訊息 推特限制每日可追用戶數

2019-04-09 10:41

不用註冊的免費圖庫Picjumbo 高畫質下載可商業使用

2019-04-07 21:30

厭倦狂跳出「同意使用Cookie」？自動隱藏惱人通知

2019-04-06 21:31

相較改善不良影片氾濫問題 YouTube過去似乎更傾向「無視」

2019-04-06 09:15

思科最新報告：駭客組織在臉書兜售消費者個資

2019-04-06 09:08

微軟一手打造的人工智慧女子高中生「りんな」將透過日本avex音樂出道

2019-04-05 11:18

臉書又爆5.4億筆用戶個資外洩

2019-04-04 12:56

Peggo終止服務！5個YouTube轉檔下載替代方案

2019-04-03 21:48

何日君再來？Google+ 正式刪除所有個人帳戶

2019-04-03 20:56

臉書力挽用戶信任 目標今年出新功能推優質新聞

2019-04-02 15:00

粉碎網路謠言、假新聞，阿里巴巴運用人工智慧打造AI謠言粉碎機

2019-04-02 10:35

臉書新功能 一鍵告訴你動態消息推薦原因

2019-04-01 22:16

迪士尼收購21世紀福斯後異界合作 米奇將加入復仇者聯盟？

2019-04-01 15:29

慶祝愚人節！ Google再次於Google Maps推出貪食蛇遊戲

2019-04-01 15:29

大量發生中！Twitter也推出「正統」夜間模式

2019-03-31 21:34

老司機必備！一鍵移除1.5萬個色情網站歷史觀看記錄

2019-03-31 18:12

LINE免費新貼圖「被塑膠」看攏嘸！九年級生流行語到底在說啥？

2019-03-31 17:29

畫面太殘忍！ 臉書將限制直播內容

2019-03-31 14:05

歡慶30歲生日！網路之父伯納李推動「全球網路契約」以杜絕惡棍

2019-03-31 10:44

Gmail可以互動了！正式推出AMP for Email

2019-03-27 20:38

Google找工作新功能！國內外8大平台職缺一鍵搜尋

2019-03-27 17:31

影／寶寶開口第一句話「Hey Google！」爸媽傻了

2019-03-27 13:53

歐盟祭出新著作權法 谷歌、臉書叫苦連天

2019-03-27 11:10

不回賴、不開通知　人生更美好！5招「戒斷手機」展開新生活

2019-03-25 23:23

自廢武功？微軟計畫推出Chromium核心瀏覽器照曝光

2019-03-25 16:41

找到bug操控特斯拉 他們「駭走」一台Model 3

2019-03-25 15:25

Google學術搜尋按鈕 選取關鍵字快速找論文期刊

2019-03-24 15:29

臉書再掀隱私風暴 6億用戶密碼曝光

2019-03-23 03:02

Google塗鴉紀念巴哈冥誕 首度採用人工智慧技術讓使用者創作全新和弦

2019-03-22 14:44

臉書密碼可被內部員工讀取 數億用戶受影響

2019-03-22 14:05

臉書沒保密 6億用戶密碼恐外洩

2019-03-22 14:03

英文大小寫轉換工具 一鍵轉全大寫、小寫或交錯

2019-03-21 17:42

IG搖身成電商平台 推出站內結帳服務

2019-03-20 22:06
看更多

熱門文章

終於能直接拔掉隨身碟！Windows告別「安全地移除硬體」

2019-04-10 17:28

蘋果遭大學生詐騙1500支iPhone 「換機黨」成燙手山芋

2019-04-10 20:40

瞄準直播世代！三星Galaxy A80翻轉3鏡頭驚艷登場

2019-04-10 21:23

同學都不想寫作業 兩名14歲高中生癱瘓學校Wi-Fi網路一周

2019-04-11 15:37

把Teams放一邊？微軟合作Slack 視窗直接用Office 365

2019-04-10 22:36

OPPO Reno系列正式亮相 與瑞士電信同步推出5G連網版本

2019-04-11 06:35

OPPO Reno系列上海發表 10倍混合變焦、側旋鏡頭有新意

2019-04-10 17:39

三星S10超聲波指紋辨識有漏洞 3D列印成功解鎖

2019-04-10 21:53

動眼看／搭載側旋升降結構鏡頭、10倍光學混合變焦的OPPO Reno系列

2019-04-11 06:36

為直播而生 三星揭曉結合可翻轉鏡頭設計的Galaxy A80

2019-04-11 06:27

Sony針對攝影專業人員 推出兩款強固型外接儲存裝置

2019-04-11 06:21

蘋果：在收費合理、不具排他情況下仍願意與高通合作

2019-04-11 15:00

著重性價比與輕巧使用特性 VAIO新系列筆電、2 in 1裝置登台

2019-04-11 06:21

Google Cloud加強Windows應用服務相容、簡化原生雲端應用內容建造難度

2019-04-11 06:23

訪談／往更多元市場布局 OPPO將以Reno系列手機切入全球競爭

2019-04-11 06:25

Google更新ML Kit開發工具 開發者可打造類似Duplex自動回覆功能

2019-04-11 06:22

悠遊卡攜手三星 未來將能用Samsung Pay搭乘交通工具、小額支付

2019-04-11 14:59

宏碁與微軟合作 電競座艙進駐紐約旗艦店

2019-04-11 14:57

Facebook打擊假資訊再出招 動態消息加「信任指標」

2019-04-11 16:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top