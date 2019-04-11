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Facebook打擊假資訊再出招 動態消息加「信任指標」

2019-04-11 16:52中央社 舊金山10日綜合外電報導

臉書（Facebook）將目標鎖定在散播謊言的社團，在動態消息加上「信任」指標。...
臉書（Facebook）將目標鎖定在散播謊言的社團，在動態消息加上「信任」指標。 美聯社
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臉書Facebook）今天加大打擊假資訊力道，將目標鎖定在散播謊言的社團，並在動態消息（News Feed）加上「信任」指標。

法新社報導，臉書產品管理副總裁羅森（GuyRosen）出面略述各項舉措，描述此為3年前啟動策略的一環，當臉書或旗下各服務平台出現令人感到困擾的內容，就會著手「移除、減少和告知」。

羅森說：「這包含移除違反臉書政策的內容，減少雖未違反政策卻具爭議性內容的散布，並提供用戶額外資訊，讓他們選擇想點什麼、讀什麼或分享什麼。」

臉書暗示將更嚴格管制社團內不當內容，因為就算設為不公開社團，仍可散播謊言及推升虐待或暴力行為。

當檢視、決定是否關閉某些社團時，臉書將詳細審查社團管理員核准或拒絕了哪些貼文，以決定有無違反社群網絡準則。

羅森指出，臉書也將加上「社團品質」功能，全面性提供被標註、移除或發現為錯誤資訊的內容。

他表示，從今天開始，假使社團裡有重複分享的內容被獨立事實調查員視為錯誤資訊，臉書將全面減少該社團動態消息傳遞。

根據臉書說法，加入動態消息的「信任」指標是由全球新聞組織聯合組成的「信任專案」（TrustProject）開發，針對某家新聞機構的道德性、公正性和正確性等標準提供相關資訊。

Facebook臉書

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