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Google Cloud加強Windows應用服務相容、簡化原生雲端應用內容建造難度

2019-04-11 06:23楊又肇

為了進一步讓開發者能更容易藉由Google Cloud佈署各類網路雲端應用，Google在此次Google Cloud NEXT 2019活動上，不但宣布將讓開發者能在Google Cloud環境更容易佈署微軟Windows應用服務，更宣布針對Java整合式開發環境工具軟體IntelliJ IDEA，以及微軟Visual Studio Code (VS Code)提供名為Cloud Code的延伸工具，讓開發者能輕易地打造原生相容雲端運作環境的應用服務，藉此對應執行效率更高、動態調整更方便的運作表現。

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由於目前市面上依然有不少應用服務與微軟Windows運作環境息息相關，因此為了吸引更多服務採用Google Cloud平台運作，Google更進一步加強Google Cloud與Windows應用服務相容表現，讓更多Windows應用服務能與Google Compute Engine協同運算服務整合，使基於Windows應用服務的工作流程能與Google Cloud雲端協同運算無縫銜接，同時也能相容微軟SQL Server運作，藉此產生更大效益。

而借助Cloud Code延伸工具，更能讓開發者輕易打造原生相容雲端運作環境的應用服務，相比藉由網路容器服務運作模式，將可對應執行效率更高、動態調整更方便的運作表現，而對於開發者而言也能採用自己相對熟悉的開發工具打造服務。

即便開發者希望串接其他服務內容，也能藉由Cloud Code同樣相容透過Kubernetes等容器服務使用其他網路應用項目，同時也能快速整合各類Google所提供API資源，對於整體開發流程將能降低不少設計難度。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Google雲端

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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