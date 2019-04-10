追趕亞馬遜與微軟 Google Cloud持續擁抱開放、擴展更多服務據點

日前確定原本擔任Google Cloud雲端服務事業負責人的Diane Greene離開，相關職務轉由原本擔任甲骨文產品研發總裁Thomas Kurian接手，並且負責主持今年Google Cloud NEXT 2019活動。而在此次活動上，Thomas Kurian說明未來Google Cloud將會持續擁抱開放，並且將以全新服務Anthos提供佈署全球化規模的混合雲架構，或是整合多種雲端服務應用，此外也宣布將於美國境內猶他州鹽湖市，以及韓國首爾建立Google Cloud服務據點，預計在全球更多地區擴展Google Cloud服務範圍。

分享 facebook

根據Google表示，過去三年以來已經在全球地區擴展15個Google Cloud服務提供地區，其中遍及13個國家地區，並且覆蓋45個地區範圍，在此次宣布於鹽湖市、首爾建立全新Google Cloud服務據點，Google預計在2020年內實現讓Google Cloud服務據點增加至23個地區的目標。

相比亞馬遜、微軟在全球雲端服務建置，Google整體腳步雖然相對較慢，但近幾年依然有持續追趕成長跡象，並且藉由開放架構與人工智慧應用等技術整合吸引不少用戶支持，例如此次Google Cloud NEXT 2019活動中，便宣布在醫療應用與美國癌症協會、BrightInsight、McKesson、Phillips與Virta Health等機構合作，而在金融業則與澳盛銀行、摩根大通合作，在媒體娛樂方面分別與DISH、國家地理頻道、Netmarble、Optus、Sprint、USA Today、Viacom、Windtre、Wix與WPP合作，零售通路則分別與IKEA、雀巢、P&G、Tyson Foods與Unilever合作，另外在製造工業分別與Bose、Enel、雷諾汽車、三星及UPS合作，並且與澳洲郵局、英國交通部、美國聯邦總務署等單位合作。

過去以來持續強調擁抱開放，Google在此次活動上也同樣說明藉由開放架構擁抱混合雲應用模式，同時更宣布藉由全新服務Anthos提供佈署全球化規模的混合雲架構，甚至可以整合多種雲端服務應用，讓更多服務可以藉由雲端架構運作。同時，Google也強調Anthos將是一款100%軟體運作服務，搭配Google Kubernetes Engine (GKE)引擎，讓提供服務內容廠商可以藉由Kubernetes容器達成各類服務相容，並且能深入控管各類第三方應用服務工作流程，讓用內容管理變得更加容易。

而藉由Anthos服務，Google也預期能讓開發者更容易打造全球化規模服務項目，同時也能建造多雲運作架構，藉此對應更多元的數位轉型發展。另外，Google也宣布諸如PayPal、Cisco、VMware，以及包含HP、聯想、Dell等合作夥伴與硬體業者如何藉由Google Cloud服務擴展其業務，而Google更與這些合作夥伴一同打造更多雲端應用發展可能性。

不過，相比去年將不少重點聚焦在人工智慧應用，今年在Google Cloud NEXT 2019活動所討論重點則更集中在開放架構，以及如何運用混合雲、多種雲端整合應用項目，或許也與日前首席科學家李飛飛離開，同時也流失不少人工智慧人才，而原本Google Cloud雲端服務事業負責人Diane Greene也在日前離開之後，顯然Google在雲端應用與人工智慧技術整合少了一些推力，但也有可能今年在雲端應用的重點放在與亞馬遜、微軟競爭，人工智慧相關重點則可能會在後續才做討論。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》