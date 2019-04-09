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周興哲新歌MV以iPhone拍攝製作，導演認為有利於拍攝彈性、演員真實情感流露

2019-04-09 16:54楊又肇

2014年演唱電視劇《16個夏天》片尾曲《以後別做朋友》，同時在《16個夏天》參與演出，同時後來推出的歌曲《你，好不好》也在YouTube創下播放次數破億記錄，創作歌手周興哲在近期推出新歌《終於了解自由》MV藉由iPhone進行拍攝，在今日 (4/9)受訪活動中由MV拍攝副導演張立群分享藉由iPhone拍攝心得，同時周興哲也分享個人透過MacBook Pro進行創作的使用感想。

此次藉由iPhone拍攝與後期調整完成製作周興哲新歌《終於了解自由》MV
此次藉由iPhone拍攝與後期調整完成製作周興哲新歌《終於了解自由》MV
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就副導演張立群說明，此次在《終於了解自由》MV中採用iPhone拍攝，相比傳統攝影器材自然在體積、重量有更大優勢，同時也能讓運鏡、鏡位更有彈性，讓攝影師能以更輕鬆方式進行拍攝，同時也能讓整體製作成本相對精簡。

不過，受限於機身尺寸設計，在iPhone內搭載的鏡頭規格與感光元件進光表現自然不比傳統攝影器材，因此為了讓iPhone有更大鏡頭使用彈性，必須配合外骨骼框架輔助外接鏡頭，同時也能與腳架、滑軌或手持穩定器等器材搭配使用，讓iPhone拍攝表現能更貼近傳統攝影器材拍攝效果。

而相比傳統攝影器材有較大體型與更專業外觀，藉由iPhone拍攝除了可以更加輕便、更具彈性，對於被拍攝者而言也能有更具親和感受，而不會有明顯壓迫感，因此也能在鏡頭前展現更自然的演出情感。

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由於iPhone拍攝可調整色彩等數值範圍相對還是較少，甚至在夜間拍攝表現也仍無法完全取代傳統攝影器材，因此導演表示在拍攝過程會藉由FiLMiC Pro等app進行拍攝，並且保存原始log資料，以利後期透過Adobe Premiere、DaVinci Resolve等專業軟體調整使用。

相比使用傳統攝影器材拍攝，藉由iPhone拍攝的成本約在新台幣1萬元左右即可滿足一定拍攝需求，同時也讓影片製作成本可相對降低，與透過傳統攝影器材拍攝的成本支出差異，大概會介於新台幣4-5萬元之間。

但副導演張立群表示，透過iPhone作為拍攝器材確實可以帶來一些優勢，但整體上仍有一些拍攝需求必須仰賴傳統攝影器材，因此主要還是會看實際拍攝主軸決定使用哪些器材進行拍攝，而導入iPhone作為拍攝器材則是能讓作業流程變得更加簡單。

拍攝過程並非僅單獨透過iPhone完成，依然需要透過其他外部設備輔助，例如外接鏡...
拍攝過程並非僅單獨透過iPhone完成，依然需要透過其他外部設備輔助，例如外接鏡頭讓iPhone可以對應更多元拍攝需求，同時也能藉由腳架、滑軌等裝置讓拍攝更加穩定
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導演張立群 (左)與周興哲
導演張立群 (左)與周興哲
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除了周興哲的《終於了解自由》MV是以iPhone拍攝，並且透過後製流程製作，先前包含盧廣仲等藝人MV也同樣藉由iPhone器材拍攝，而包含中國獨立電影導演與編劇賈樟柯不久前也透過iPhone XS拍攝6分鐘多長度的微電影《一個桶》，以及韓國名導朴贊郁與奧斯卡金獎導演史蒂芬·索德柏也都曾藉由iPhone拍攝長短不等的電影作品，甚至有些創作內容僅以iPhone 4完成早期拍攝，並且透過後製流程完成作品。

因此除了能提供更輕巧、更具彈性的拍攝運鏡效果，藉由iPhone拍攝效果還包含豐富的app拍攝輔助與後期調整優勢，同時相對精簡的拍攝成本也能讓更多獨立創作者、小型製作團隊有更大發揮空間，不致於受限於拍攝器材與製作費用等條件影響。

在此次訪談中，由於周興哲本身創作歌手身分，同時也分享自己藉由MacBook Pro作為創作輔助器材的感受，其中更透露自己經常聆聽Apple Music上包含比莉艾莉許 (Billie Eilish)與德州歌手哈立德 (Khalid)的歌曲，並且說明早期創作是藉由Garage Band調整各種樂器伴奏，目前則是藉由Logic Pro X進行譜曲，而在創作過程中也會先以隨興哼唱方式作為人聲內容，並且依照各個聲道調整鋼琴、鼓聲與Bass低音演奏部分，接著再逐一加上更多演奏細節，然後接續填上歌詞部分，藉此完成一首歌曲。

分享藉由MacBook Pro進行創作
分享藉由MacBook Pro進行創作
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創作歌手周興哲
創作歌手周興哲
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone周興哲微電影iPhone X

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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