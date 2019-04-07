不用註冊的免費圖庫Picjumbo 高畫質下載可商業使用

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最近看到其他網站推薦Picjumbo免費圖庫，才發現我曾經在「免費下載高解析度圖片的15個最佳圖庫網站」、「46 個免費圖庫網站總彙整」兩篇文章中提過，不過沒有很深入研究這個服務，事實上可以找圖的圖庫太多了，而且不少相片都同時存在於數個圖庫，其實要找圖並不會花太多時間，我建議可透過圖庫搜尋整合服務，就能快速搜尋多個不同的素材圖庫來源，也更容易找出自己需要的相片。

本文要推薦的「Picjumbo」是一個國外免費圖庫，兩年已累積超過300萬次下載量，堪稱最佳免費相片網站之一，擁有超過1500個分類，使用者可在網站裡透過搜尋或分類瀏覽方式找到各種圖片，點選即可下載，不用註冊或登入會員帳號。

Picjumbo相片皆為高解析度、無浮水印或廣告，可自由使用在個人或商業用途，無需標示出處來源，如果你想支持喜歡的攝影師可透過網站的贊助功能。Picjumbo除了開放使用者免費下載相片外，也有付費會員專屬的 Premium方案，可下載整套相片或每月新加入的素材。

網站名稱：Picjumbo

網站鏈結：https://picjumbo.com/

使用教學

STEP 1

開啟 Picjumbo 網站往下拖曳會看到最近較為熱門的相片，如果想確認一下Picjumbo提供的相片風格或品質是否符合需求，可以先從首頁瀏覽。點選相片底下鏈結開啟更多相片，透過分頁方式進行瀏覽，首頁列出的這些相片素材都很漂亮，也可以自由下載使用。

STEP 2

從上方選單「Categories」找到主要相片分類，這裡有抽象、動物、建築、商業、流行、美食、假期、大自然、人物、街景或季節等等常用的相片類別可供選擇。

Picjumbo 網站收錄的相片相當多，有些相片右上角會有黃色的「More Images Like This」標記圖案，點選後會開啟付費會員Premium的「相片集」功能，也就是能查看整套相片，不過免費用戶無法一次下載。

STEP 3

點選相片後會開啟更大張的預覽畫面，同時也會顯示這張相片標題、拍攝者、瀏覽次數和相關相片，只要點選底下的「Download Free Photo」按鈕就能下載免費相片，Picjumbo沒有讓使用者選擇下載相片尺寸選項，但每次下載都可以獲取高品質相片。

當出現以下畫面代表相片已經開始下載。

Picjumbo會詢問使用者是否要一次下載所有相片素材或是贊助喜愛的攝影師，比較特別的是免費圖庫 Picjumbo提供「All in One Pack」也就是打包好的相片集（超過2000張相片），單價為$15美金左右，不算太貴。

話雖如此，使用者還是可以從Picjumbo免費下載單張相片，無論付費與否，而且一樣都能使用於商業或非商業用途，並不會受到付費與否影響，如果對於授權方式有疑慮，可從網站問與答找到完整說明。

值得一試的三個理由：

1.收錄各式相片素材，透過分類或搜尋快速查找

2.免註冊、登入帳號即可下載高畫質相片

3.相片可用於個人或商業用途

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》