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厭倦狂跳出「同意使用Cookie」？自動隱藏惱人通知

2019-04-06 21:31免費資源網路社群

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如果經常瀏覽國外網站（特別是歐洲地區），一定會發現有不少網站在使用者進入後跳出詢問是否同意透過 Cookie 改善傳輸資料，並提供最適合的資訊以獲得最佳瀏覽體驗，通常這類訊息會顯示於網站頂端或底部，點選我同意會關閉消失，同時也會標示網站隱私權政策等頁面鏈結，不過可能很多人不知道何謂 Cookies？其實這是一項瀏覽器技術，為了辨識使用者身分而儲存在用戶端的加密資料，常見於線上購物或需要驗證身分的網站。

由於歐盟法規和普羅大眾對線上隱私問題的重視度提高，每個網站都必須獲得使用者許可才得以安裝和追蹤 Cookie，但這是理想狀況，事實上是無論使用者允許與否，網站都會這麼做。如果以匿名瀏覽或每次關閉瀏覽器時自動刪除 Cookie，下次進入網站還是會跳出相同的提示說明，每次都得再重複按下一次又一次我同意或關閉按鈕，相當惱人。

本文要介紹的「I don’t care about cookies」是一款很有用的瀏覽器擴充功能，可從大部分網站隱藏、刪除惱人的 Cookie 警告訊息，它會明確允許網站在你的電腦上使用 Cookie 並做任何他們想做的事，使用時請了解 Cookie 相關隱私問題，也要知道如何保護自己。

I don’t care about cookies 是一項持續維護更新中的專案計畫，提供包括 Google Chrome、Firefox、Opera 和 Pale Moon 瀏覽器外掛，使用者可連接到相關頁面進行安裝，安裝後無需進行設定，就會自動在必要時將 Cookie 警告訊息隱藏，讓我們在瀏覽網站時不會受到其他干擾，也可以省去數千次非必要的點擊。

擴充功能資訊

元件名稱：I don’t care about cookies

適用平台：Chrome、Firefox、Opera

程式語系：英文

官方網站：https://www.i-dont-care-about-cookies.eu/

安裝頁面：Chrome | Firefox | Opera | Pale Moon

使用教學

STEP 1

下圖是我隨意瀏覽幾個網站後看到的 Cookies 警告訊息，通常在網站的頂端或底部，有時候會以彈出式效果（Popup）顯示，相當干擾閱讀，必須點選 Ok 或 I Agree 之類的按鈕才會隱藏關閉，否則就會一直黏在網頁。

STEP 2

開啟 I don’t care about cookies 擴充功能頁面（以下使用 Google Chrome 為範例），點選右上角藍色按鈕「加到 Chrome」下載，安裝至瀏覽器會自動啟用功能，不用做額外設定。

STEP 3

日後瀏覽網站時，如果有 Cookie 提示訊息就不會顯示出來，讓使用者在瀏覽上更順暢，也不用再按下同意或是關閉按鈕。若你發現 I don’t care about cookies 外掛影響到某些功能正常運作，可以點選外掛按鈕，讓外掛在某個網站暫停使用。

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》

隱私權瀏覽器Chrome

免費資源網路社群

免費資源網路社群成立於2006年，是一個以免費資源為主題的網站，第一版開始於學生時期，因為站長喜歡找尋網路上的免費服務，決定將這些資料收集起來，後來加入介紹及圖文使用教學，成為今日的面貌。
https://free.com.tw/
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