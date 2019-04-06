相較改善不良影片氾濫問題 YouTube過去似乎更傾向「無視」

2019-04-06 09:15 聯合新聞網 楊又肇



YouTube業者似乎選擇對改善不良內容影片氾濫問題採取「無視」。 路透 分享 facebook

對於YouTube員工持續要求公司改善不良內容影片氾濫問題，但YouTube方面似乎選擇對此類問題採取「無視」。

彭博新聞引述20多名現任及已經離職的YouTube員工說法，內部曾經提出建議要求公司改善諸如極端主義、陰謀論等負面內容影片，以及假消息在內不良影片氾濫問題，其中包含建議僅保留與規範「擦邊」內容，並且從相關推薦項目欄位移除，但其中一名前任YouTube工程師表示，此類建議在2016年被公司否決，同時無視諸多違反規範、存有爭議的影片內容，選擇傾向實現每天達成超過10億小時的觀看量為優先目標。

不過，YouTube在今年3月開始加入事實查核機制，將協助觀看者分辨影片內容真偽，甚至針對違反規範影片內容進行下架，或是停止廣告投放，但目前依然有不少影片刻意避開YouTube相關規範，並且透過爭議內容吸引使用者觀看，藉此獲取高額廣告分潤，雖然YouTube提供線上檢舉機制，實際上獲得改善成果卻不明顯。

相關報導指出，至少有5名資深員工因為公司選擇無視改善爭議影片問題，進而選擇離開，甚至更有前YouTube員工指稱公司執行長Susan Wojcicki的態度僅建立在管理公司營運，卻無益處裡假消息與爭議內容所帶來影響。

YouTube發言人對此回應表示，YouTube從2016年底便開始採取相關措施，並且在2017年起停止在相關欄位推薦爭議內容影片。不過，當時YouTube內部負責處理此類內容的工作人員數量仍不到20人，對於YouTube日益增加的爭議內容仍僅能透過系統自動過濾。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》