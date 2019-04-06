親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

出遊在停車場不小心「擦到」 這樣自保錢包不重傷

NBA分析／出賽時間屢創新低 林書豪季後賽有得打嗎？

相較改善不良影片氾濫問題 YouTube過去似乎更傾向「無視」

2019-04-06 09:15聯合新聞網 楊又肇

YouTube業者似乎選擇對改善不良內容影片氾濫問題採取「無視」。 路透
YouTube業者似乎選擇對改善不良內容影片氾濫問題採取「無視」。 路透
分享

對於YouTube員工持續要求公司改善不良內容影片氾濫問題，但YouTube方面似乎選擇對此類問題採取「無視」。

彭博新聞引述20多名現任及已經離職的YouTube員工說法，內部曾經提出建議要求公司改善諸如極端主義、陰謀論等負面內容影片，以及假消息在內不良影片氾濫問題，其中包含建議僅保留與規範「擦邊」內容，並且從相關推薦項目欄位移除，但其中一名前任YouTube工程師表示，此類建議在2016年被公司否決，同時無視諸多違反規範、存有爭議的影片內容，選擇傾向實現每天達成超過10億小時的觀看量為優先目標。

不過，YouTube在今年3月開始加入事實查核機制，將協助觀看者分辨影片內容真偽，甚至針對違反規範影片內容進行下架，或是停止廣告投放，但目前依然有不少影片刻意避開YouTube相關規範，並且透過爭議內容吸引使用者觀看，藉此獲取高額廣告分潤，雖然YouTube提供線上檢舉機制，實際上獲得改善成果卻不明顯。

相關報導指出，至少有5名資深員工因為公司選擇無視改善爭議影片問題，進而選擇離開，甚至更有前YouTube員工指稱公司執行長Susan Wojcicki的態度僅建立在管理公司營運，卻無益處裡假消息與爭議內容所帶來影響。

YouTube發言人對此回應表示，YouTube從2016年底便開始採取相關措施，並且在2017年起停止在相關欄位推薦爭議內容影片。不過，當時YouTube內部負責處理此類內容的工作人員數量仍不到20人，對於YouTube日益增加的爭議內容仍僅能透過系統自動過濾。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

廣告YouTube
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

思科最新報告：駭客組織在臉書兜售消費者個資

2019-04-06 09:08

微軟一手打造的人工智慧女子高中生「りんな」將透過日本avex音樂出道

2019-04-05 11:18

臉書又爆5.4億筆用戶個資外洩

2019-04-04 12:56

Peggo終止服務！5個YouTube轉檔下載替代方案

2019-04-03 21:48

何日君再來？Google+ 正式刪除所有個人帳戶

2019-04-03 20:56

臉書力挽用戶信任 目標今年出新功能推優質新聞

2019-04-02 15:00

粉碎網路謠言、假新聞，阿里巴巴運用人工智慧打造AI謠言粉碎機

2019-04-02 10:35

臉書新功能 一鍵告訴你動態消息推薦原因

2019-04-01 22:16

迪士尼收購21世紀福斯後異界合作 米奇將加入復仇者聯盟？

2019-04-01 15:29

慶祝愚人節！ Google再次於Google Maps推出貪食蛇遊戲

2019-04-01 15:29

大量發生中！Twitter也推出「正統」夜間模式

2019-03-31 21:34

老司機必備！一鍵移除1.5萬個色情網站歷史觀看記錄

2019-03-31 18:12

LINE免費新貼圖「被塑膠」看攏嘸！九年級生流行語到底在說啥？

2019-03-31 17:29

畫面太殘忍！ 臉書將限制直播內容

2019-03-31 14:05

歡慶30歲生日！網路之父伯納李推動「全球網路契約」以杜絕惡棍

2019-03-31 10:44

Gmail可以互動了！正式推出AMP for Email

2019-03-27 20:38

Google找工作新功能！國內外8大平台職缺一鍵搜尋

2019-03-27 17:31

影／寶寶開口第一句話「Hey Google！」爸媽傻了

2019-03-27 13:53

歐盟祭出新著作權法 谷歌、臉書叫苦連天

2019-03-27 11:10

不回賴、不開通知　人生更美好！5招「戒斷手機」展開新生活

2019-03-25 23:23

自廢武功？微軟計畫推出Chromium核心瀏覽器照曝光

2019-03-25 16:41

找到bug操控特斯拉 他們「駭走」一台Model 3

2019-03-25 15:25

Google學術搜尋按鈕 選取關鍵字快速找論文期刊

2019-03-24 15:29

臉書再掀隱私風暴 6億用戶密碼曝光

2019-03-23 03:02

Google塗鴉紀念巴哈冥誕 首度採用人工智慧技術讓使用者創作全新和弦

2019-03-22 14:44

臉書密碼可被內部員工讀取 數億用戶受影響

2019-03-22 14:05

臉書沒保密 6億用戶密碼恐外洩

2019-03-22 14:03

英文大小寫轉換工具 一鍵轉全大寫、小寫或交錯

2019-03-21 17:42

IG搖身成電商平台 推出站內結帳服務

2019-03-20 22:06

線上「表格語法」編輯器 快速上手HTML、LaTeX原始碼

2019-03-20 17:00

臉書行銷將不那麼精準了！3類廣告不得限定族裔投放

2019-03-20 12:54

分不出虛擬眼鏡、帽子 YouTube新推AR濾鏡太逼真

2019-03-19 17:14

全球大當機 臉書證實：伺服器出問題

2019-03-15 14:02

網掀「撿垃圾挑戰」 南非女星性感比基尼響應

2019-03-15 13:56

影／物聯網不設防 實境秀全看光

2019-03-15 11:47

臉書家族當機超過12小時！IG已恢復 FB部分仍異常

2019-03-14 17:56

FB、IG停擺歐美最嚴重 臉書：非網路攻擊

2019-03-14 14:33

資訊分享協議惹禍 臉書遭美國刑事調查

2019-03-14 14:31

臉書不能分享貼文網友崩潰 系統：會很快維修恢復

2019-03-14 10:52
看更多

熱門文章

微軟一手打造的人工智慧女子高中生「りんな」將透過日本avex音樂出道

2019-04-05 11:18

美國政府可能藉由其他方式阻止華為在5G網路佈署成長動能

2019-04-05 11:18

全球首支5G手機三星S10 南韓首爾亮相

2019-04-05 19:28

Gogoro今年夏季增設第三組電池組裝生產線 打造更大電量電池

2019-04-05 11:17

《邊緣禁地3》確定9/13推出 PC數位版由Epic Games Store限期獨佔銷售

2019-04-05 10:58

思科最新報告：駭客組織在臉書兜售消費者個資

2019-04-06 09:08

Walmart攜手Google Assistant，讓使用者用聲控快速購買日常用品

2019-04-05 11:19

巴西政府可能藉由新法將暴力電玩遊戲定為刑事犯罪

2019-04-05 11:17

相較改善不良影片氾濫問題 YouTube過去似乎更傾向「無視」

2019-04-06 09:15

新款Powerbeats Pro 換上H1晶片、搭配支援快充的充電收納盒

2019-04-06 09:55

三星宣布量產旗下符合3GPP規範的5G連網晶片Exynos M5100

2019-04-06 09:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top