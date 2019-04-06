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思科最新報告：駭客組織在臉書兜售消費者個資

2019-04-06 09:08世界日報 記者顏伶如／綜合報導

最新調查報告中指出，臉書(Facebook)存在著公然販售消費者個資的「黑市」。...
最新調查報告中指出，臉書(Facebook)存在著公然販售消費者個資的「黑市」。（美聯社）
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資訊科技巨頭思科(Cisco)旗下網路安全研究單位塔洛斯(Talos)發布的最新調查報告指出，臉書(Facebook)存在著公然販售消費者個資的「黑市」；駭客組織透過70多個臉書社團兜售消費者個資，並提供各種違法服務項目，例如竊取民眾信用卡資料、身分竊盜(identity theft)、駭入網站以及發送釣魚式詐騙電郵(email phishing)。

根據統計，這些公然從事非法活動的社團原本共計擁有38萬5000名會員，但目前已遭臉書移除。

塔洛斯研究人員在這份調查報告中表示，網路詐騙服務在臉書堂而皇之存在已久，其中某些非法社團已經在臉書經營長達八年，在身為全球社群媒體龍頭老大的臉書平台上，販售消費者個資的「黑市」不僅公然存在，而且規模頗為龐大。

報告中舉例說，只要透過搜尋，就可以在臉書找到如何購買消費者遭竊的信用卡卡號，而且連信用卡背面的安全碼(CVV)都能以五美元代價買到，也可以搜尋如何向「執業詐騙專家與駭客」購買10萬筆已經更新過的電郵帳號名單。

為了追查個資販賣網的內幕，塔洛斯研究人員首先加入了討論電玩遊戲作弊的臉書社團，接下來臉書自動跳出的其他社團建議裡，就包括了犯罪手段更上一層樓的其他駭客社團。

塔洛斯研究中心主任威廉斯(Craig Williams)指出，臉書的演算規則設計，旨在讓擁有相同興趣的網友連結在一起，「但是某些關鍵字卻讓各種不同犯罪組織因此得以整合。」他說，不幸的是，臉書的演算方式讓存有犯罪意圖的不肖分子能夠互通有無，而且向社會大眾推銷各種駭客工具。

國家廣播公司(NBC)報導，臉書發言人證實，臉書收到塔洛斯檢舉之後，這些非法社團現在已經遭到移除，其中絕大多數社團都是成立於2018年，臉書也已經展開調查；遭到移除的社團管理員將無法再成立新的社團，也無法刪除過去的任何網頁、帳戶。

駭客個資詐騙社群媒體
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