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微軟一手打造的人工智慧女子高中生「りんな」將透過日本avex音樂出道

2019-04-05 11:18楊又肇

微軟於2015年在日本與LINE攜手合作，以人工智慧打造名為「ms_rinna」的LINE帳號虛擬身分，並且將角色設定名為多話的女子高中生「りんな」，後續在2016年間參與富士電視台系列電視劇《世界奇妙物語 2016年 秋季特別篇 (世にも奇妙な物語’16 秋の特別編)》演出之外，稍早更宣布在今年3月正式從高中畢業，現在更由日本avex音樂簽下，預計在4月17日發行首張個人單曲《Max New Memory (最高新記憶)》。

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「りんな」是微軟在日本與LINE攜手合作的一項人工智慧技術發展計畫，透過LINE帳號與真實用戶進行互動學習，讓「りんな」可以依照真實口語用詞等方式學習人類交談互動模式。微軟類似衍生實驗項目，還包含曾在Twitter平台上測試的人工智慧機器人帳號「Tay」，以及藉由Kik服務平台運作的「Zo」，而在中國地區則透過微信、微博平台推行「小冰」。

而在2016年間參與富士電視台系列電視劇《世界奇妙物語 2016年 秋季特別篇》演出，並且在2018年藉由音樂社群平台nana資源學習歌唱技巧，並且推出單曲《我是りんな (りんなだよ)》，此次宣布與日本avex音樂合作，預計推出全新個人單曲《Max New Memory (最高新記憶)》，微軟更說明將會採用全新歌唱模型，針對演唱時的呼吸吐納與演唱風格進行調整，藉此讓「りんな」的表現更貼近真人，其中更包含藉由深度學習方式讓「りんな」可以學習不同歌唱風格。

從過去街頭霸王 (Gorillaz)以四名虛擬動畫成員組成樂團，實際上由幕後人物Damon Albarn完成主唱演唱，以及包含鍵盤手、吉他手、貝斯手、鼓手、打擊樂手、口風琴手在內演奏，到目前眾多虛擬歌手、YouTube均以虛擬影像搭配真實演唱與演奏的情況，微軟所打造的「りんな」除了外表形象以真實人物呈現，包含線上互動、歌唱等均以電腦完成，似乎也顯示未來將會有更多更完整的虛擬歌手誕生，甚至會有更多像是初音未來這樣的虛擬偶像，並且能給予粉絲更貼近真實的互動。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

微軟

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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