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Peggo終止服務！5個YouTube轉檔下載替代方案

2019-04-03 21:48免費資源網路社群

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Peggo.tv可能算得上是這幾年最多人使用的YouTube下載工具，可在線上將YouTube影片轉為常用的MP3、MP4格式，因為介面簡單、亦能快速解決使用者遇到的影片下載問題，受到許多人喜愛，甚至後來還推出行動裝置專用的Peggo for Android應用程式。不過Peggo上個月底突然宣布結束服務，原因在於這項服務無法遵守美國唱片業協會（RIAA）版權法規要求，實際情形網站並沒有多做說明，但未來勢必得尋找其他替代方案。

近年許多類似服務都走上關閉一途，除了沒有可以獲取收益的方式（也要耗費不少成本），更大的原因是版權問題，畢竟線上影片授權就是限制在特定網站以瀏覽器播放，下載或以其他方式傳輸檔案不一定合乎版權或影音服務規範，如果遇到法律問題，這些網站也只能選擇解散。

就我的想法來說，下載線上影片可能還是一個灰色地帶，影片播放時也是一種下載的過程，只是使用者無法直接獲取影片檔案，影音平台無法以廣告或其他方式帶來收益亦會造成損失。

不過這篇文章沒有要探討複雜的版權或合法性問題，純粹想在Peggo服務被關閉後提供需要類似工具的使用者其他下載替代方案，這些服務都是線上工具，不用額外下載或安裝軟體，也能夠跨平台使用，當然使用時風險請自行斟酌，也要顧及到可能的版權問題，這些工具我都曾經在免費資源網路社群介紹，若不知道怎麼使用可以回到原文章參考教學。

1. CONV.將YouTube影片轉檔MP3、GIF或MP4下載

網站名稱：CONV.

網站鏈結：http://www.convyoutube.com/

CONV.跟其他服務不同，它沒有複雜難懂的介面，只要在原始YouTube影片網址前加入conv四個英文字母，就可以立即透過這項服務來選擇你要下載的影片格式。這個下載工具支援MP3、GIF和MP4三種主要格式，下載影片時還可以選擇你需要的畫質。

2.Yout線上剪輯錄音YouTube影片轉成Mp3音樂下載

網站名稱：Yout

網站鏈結：https://yout.com/

Yout可以讓使用者在線上將任何 YouTube影片轉為可下載的音訊Mp3格式，其實操作方式跟Peggo大同小異，使用Yout是無須註冊或付費的，只要開啟網站，輸入要查找的影片關鍵字，或是直接把影片網址貼上，即可透過Yout進行錄音來擷取影片的音樂或音效部分，轉檔為Mp3後讓使用者下載到電腦裡。

3. YouTubNow線上YouTube下載器，將影片轉Mp3、Mp4、3gp等格式教學

網站名稱：YouTubNow

網站鏈結：https://www.youtubnow.com/

YouTubNow號稱2018年最好的線上YouTube下載器，可將YouTube影片下載保存到電腦中，支援多種格式，例如：Mp3、Mp4或3gp，也有單純保留音訊的Webm或 M4a等等，使用者無須註冊或登入帳號，而且也不用額外安裝擴充功能，跨瀏覽器平台就連行動裝置也能夠使用。

4. YT2MP3線上YouTube轉Mp3、Mp4下載

網站名稱：YT2MP3

網站鏈結：https://www.yt2mp3.ws/

YT2MP3是一款更快、更簡便的YouTube下載轉檔服務，主要支援兩種格式：MP3及MP4，也就是音訊和影片兩種。YT2MP3並沒有太過複雜難懂的介面，唯一需要做的就是把影片網址貼上，點選你需要的格式就能取得檔案。

5. 在YouTube網址後面加上my就能快速下載、備份影片Mp4格式

網站名稱：Youtubemy

網站鏈結：https://www.youtubemy.com/

Youtubemy是一款免費的YouTube影片線上下載器，只要開啟網站、輸入要下載的影片網址，即可快速保存影片的Mp4格式並在沒有網路的離線狀態播放。值得一提的是Youtubemy因為在名稱上跟YouTube只差兩個字，因此也能於YouTube網址後方加入「my」來快速開啟影片下載頁面。

後記

如果你因為一些狀況必須把網路影片下載使用，例如最常見的要做報告，但又沒有可用的無線網路環境，就必須先將影片下載保存，直接以電腦上的播放軟體瀏覽，這些過程並不會太繁瑣，而我的經驗是有線上工具就盡量不下載、安裝軟體，剛好網路上就有不少服務可達成需求。

但還是要提醒一下，將網路上的影音內容下載下來並不代表可以毫無限制使用，如同前面提到的還是會有版權或法律上的疑慮，使用時還是要特別注意，最好能夠標示一下來源出處，或是詢問影片擁有者可否下載使用。

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》

YouTube瀏覽器軟體

免費資源網路社群

免費資源網路社群成立於2006年，是一個以免費資源為主題的網站，第一版開始於學生時期，因為站長喜歡找尋網路上的免費服務，決定將這些資料收集起來，後來加入介紹及圖文使用教學，成為今日的面貌。
https://free.com.tw/
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