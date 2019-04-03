何日君再來？Google+ 正式刪除所有個人帳戶

Photo Credit: Google 分享 facebook Google正式開始關閉、刪除Google+ 所有消費者帳戶資料，也為該公司與Facebook、Twitter在社交平台上的鬥爭劃下了休止符。

不僅使用率低，Google+曾爆發兩起重大個資外洩事件，其中一起開發人員訪問API 的Bug，讓外部開發商有機會在未經許可下存取使用者個資，讓多達50萬名使用者個資有曝光之虞，但Google卻隱匿達半年之久。

第二起則牽涉更為廣闊，影響了約5250使用者，這讓Google加速關閉Google+的腳步，把原訂8月的時程提前拉到現在。Google日前就已切斷了外部對Google+ API的訪問權限。

Google也承認，Google+未能滿足該公司對它帶來使用者成長的期望。「雖然我們的工程團隊多年來對Google+ 付出了很多努力和奉獻，但它並沒有被大眾廣泛採用。」Google的工程副總裁Ben Smith在10月寫著，並表示「90％ 的 Google+使用者會話不超過五秒鐘」。

Google在早期用許多半強迫的方式（例如YouTube留言一定要綁Google+）推廣Google+被認為是該服務失敗的主因之一。但也有人認為，Google+ 以主題為核心的設計方式，更能幫助於大眾對話而非彼此酸言酸語。