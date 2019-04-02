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AI擷取偶像劇照 KKStream攜手台大躍登國際

2019-04-02 15:01中央社 台北2日電

KKBOX集團旗下影音串流服務技術公司KKStream與台大產學合作，開發Stiller智慧劇照挑選系統，透過AI用演算法判斷出男女主角，自動擷取影集劇照，研究成果將首次登上IEEE國際會議。

KKBOX集團旗下影音串流服務技術公司KKStream與台大產學合作，開發Stiller智慧劇照挑選系統，透過線上影音服務KKTV支援的劇庫資料，整合影像識別與視覺感知，讓AI學會判斷如何挑選吸引目光的劇照，有效提升影片點擊播放，同時大幅減少過往耗時耗力的人工作業流程。

KKStream指出，研究成果獲得國際學會IEEE（國際電機電子工程師學會）邀請，由教授陳宏銘與學生曹竣寧於3月28日前往美國加州聖荷西舉辦的國際會議（International Conference on MultimediaInformation Processing and Retrieval ）發表。

KKStream總裁蔡怡仁表示，無論是校園招募與實習計畫，還是剛於3月中舉辦的Taipei Video Technology串流產業沙龍，KKStream持續投入資源，經營軟體技術社群以及人才培育，感謝台灣大學積極響應，透過產學合作讓學術研究與產業應用創造出更多可能性。

台灣大學多媒體處理及通信實驗室教授陳宏銘表示，台大和KKBOX集團已經有多年產學合作經驗，KKStream提供先進的影音串流平台給研究團隊實習，適時結合學術理論於產業實作中。

參與系統設計及發表的學生曹峻寧表示，Stiller智慧劇照挑選系統，結合關鍵影格擷取 (Key-FrameExtraction) 與影像美感評估 (Image AestheticAssessment) 兩大技術，可從影片中挑選兼備代表性與吸引力的劇照。透過AI，Stiller系統只需3集，就能用演算法判斷出男女主角，進而自動擷取精彩影集劇照，希望未來能有機會延續研究，開發出自動剪輯預告，甚至做出濃縮影片的成果，讓AI不只看見畫面，還能看懂影片。

KKStream進一步說明，Stiller系統平均每集影片只需60秒就能完成劇照擷取，大幅縮減原本由美術人員逐格截圖的作業時間，未來Stiller系統除了運用在偶像劇外，也持續朝延伸到不同類型的影片類型發展。

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