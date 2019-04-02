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臉書力挽用戶信任 目標今年出新功能推優質新聞

2019-04-02 15:00中央社 華盛頓1日綜合外電報導

社群網站臉書（Facebook）創辦人兼執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）今天表示，臉書正著手設立「新聞頁籤」（news tab），用以資助「高品質且值得信賴」的新聞報導。

全球消費電子品網站Engadget報導，臉書目標在今年稍後推出這項功能。

法新社報導，根據祖克柏在臉書上傳的影片，他與德國報業集團斯普林格（Axel Springer AG）執行長杜普納（Mathias Doepfner）討論未來科技與社會時發表上述評論。

祖克柏表示，他有興趣打造一個與個人化動態消息分家的產品，以服務那些希望從專業媒體取得新聞資訊的用戶。

祖克柏在影片中說：「我們希望藉此呈現高品質且值得信賴的消息。」

「很多人有取得更多新聞的需求。」

祖克柏說，他認為多達10%到15%臉書用戶對專用的新聞頁籤有興趣。

他指出，新聞頁籤的設立會以某種方式來酬報報導被選中的新聞機構。他說：「我們本身不會有記者寫稿。」

此外，臉書也將揭露決定哪些貼文出現在動態消息的演算法，致力提升運作透明度，讓用戶擁有更大掌控權。

臉書今天推出這項「為什麼我會看到這則貼文」的功能，有助了解臉書使用數以萬計輸入值，來決定動態消息上呈現報導、照片和影片的排序。

動態消息產品經理赫吉曼（John Hegeman）今天告訴媒體：「這項工具基本功能是讓民眾了解為何在他們的動態消息上會出現某則貼文，並且有助他們在有意調整的時候，提供他們可能想要採取的行動選擇。」

臉書在爆發一連串隱私醜聞後，必須重拾用戶信任，公司準備推出整合臉書通訊軟體Messenger、WhatsApp和Instagram的傳訊服務，進一步聚焦在用戶聯繫。

祖克柏德國Instagram
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