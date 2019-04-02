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粉碎網路謠言、假新聞，阿里巴巴運用人工智慧打造AI謠言粉碎機

2019-04-02 10:35楊又肇

在4月1日愚人節當天，阿里巴巴宣布將以旗下人工智慧技術打造可粉碎網路謠言與假新聞AI謠言粉碎機，避免父母親們持續受到網路謠言傷害，甚至可以進一步遏止父母親們透過訊息轉發方式轟炸子女們的社群網路帳號。

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阿里巴巴表示，AI謠言粉碎機是以旗下達摩院機器智慧實驗室研發，在特定場景的謠言識別正確率已經高達81%，透過深度學習與神經網路技術應用，將針對網路訊息進行多維、多角度分析，其中包含藉由發佈訊息內容社群圖像、回覆內容、表達立場，以及訊息傳播路徑等內容綜合考量，進行深度比對分析之後，最快可在1秒內判斷新聞真實度。

同時，阿里巴巴也表示未來不僅目標遏止「養生」相關謠言，更會在「娛樂」、「理財」、「健康」、「法律」相關領域內容進行分析，避免更多網路謠言、假新聞危害更多認知。

雖然目前AI謠言粉碎機仍只是愚人節玩笑，不過現在包含Google、Facebook等線上社群服務已經開始著手設法更有效地遏止假新聞曝光，同時LINE方面也在日前聲明將會透過旗下服務達成謠言查核效果，藉此降低LINE成為網路謠言傳播平台的負面印象，或許未來確實能有效透過人工智慧比對方式改善網路謠言產生負面影響。

而藉由人工智慧技術比對，若是能進一步配合事實查核，確保內容真偽與否的話，或許確實能夠達成過濾網路謠言、假新聞內容的成效，但另一方面似乎也會讓人開始質疑自己所閱讀內容是否遭到「過濾」、「控管」，因此在運用技術達成內容查核目的之餘，更重要的還是應該要學習如何判斷消息內容真偽，並且不要單方面相信網路傳聞。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

假新聞AILINE

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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