大量發生中！Twitter也推出「正統」夜間模式

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繼Messenger於月初悄悄推出夜間模式後，Twitter執行長傑克·多爾西（Jack Dorsey）於1月承諾會推出更深層的「夜間模式」也於29日兌現。Twitter原本的夜間模式主題不是完全黑色而是偏暗藍色，並沒有讓大部分使用者買單。因此Twitter決定推出不同程度的黑色主題讓使用者決定使用哪種黑色。

現在使用者在 Twitter 的「設定和隱私」，然後在「顯示和音效」能夠切換夜間模式，原本設定的顏色為目前的暗藍色，更新後使用者可另外選擇更深的黑色「Lights Out」。

It was dark. You asked for darker! Swipe right to check out our new dark mode. Rolling out today. pic.twitter.com/6MEACKRK9K — Twitter (@Twitter) 2019年3月28日

開發夜間模式似乎只是一個小更新，但越來越多應用程式支援夜間模式，包括月初釋出的Messenger、YouTube、Google、Medium、Reddit、Instapaper、iBooks、Kindle、Google Maps⋯⋯等等，據了解，WhatsApp也正在開發夜間模式。

夜間模式之所以越來越流行，除了能夠讓使用者減輕眼睛長期使用的壓力外，還能夠節省目前高階 OLED 螢幕的設備壽命，一般正常螢幕白色光線長期使用下來，除了傷身還傷荷包。

華爾街日報甚至以「每個工具及應用程式都應該設置夜間模式」（Every Gadget and App Should Have a Dark Mode）作為專題報導；因為深色主題不僅能夠讓電池維持在優良的水準，更有可能幫助使用者減少手機使用成癮並改善睡眠。

Twitter表示新的Lights Out模式將在今天正式推出並漸進更新，雖然台灣使用者較少，但夜間模式的確是一個應用程式的趨勢。

《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》