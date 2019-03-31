老司機必備！一鍵移除1.5萬個色情網站歷史觀看記錄

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如果你有瀏覽NSFW（Not Safe for Work，指裸露、暴力、色情或冒犯等不適合公眾場合的內容）網站的習慣，一定知道瀏覽器內建的「無痕模式」相當有用，開啟無痕式視窗不會留下瀏覽記錄和網站資料，也可以避免同電腦上其他使用者在輸入網址或打開歷史記錄時出現，否則就必須手動刪除。但也不是每次瀏覽都會記得打開無痕模式，若不想留下記錄，或是不想把瀏覽歷史通通刪除，有沒有更快的方法呢？

本文要推薦的「Clean My History」是一款相當實用的Chrome擴充功能，可以一鍵快速將15,000個 NSFW 鏈結（例如色情網站）從瀏覽器的歷史記錄移除，雖然網站沒有公布這份鏈結清單，但對於刪除特定記錄來說非常有用。

Clean My History最初的售價為$2.99 美金，不過後來轉為免費，現在可免費下載使用。根據外掛說明，它會將使用者的瀏覽器歷史記錄比對列表中所有NSFW網址，將這些「特殊」鏈結從記錄中清除，外掛不會儲存任何使用者資料，只會刪除，如果你忘記刪除歷史記錄那麼Clean My History 可以幫忙你快速完成。

擴充功能資訊

元件名稱：Clean My History

適用平台：Chrome

程式語系：英文

官方網站：https://cleanmyhistory.robertgabriel.ninja/

安裝頁面：從Chrome線上應用程式商店下載

使用教學

STEP 1

開啟Chrome應用程式商店的Clean my History頁面，點選「加到Chrome」就能下載安裝，第一次使用時會跳出Google授權畫面，授權後開啟Clean My History 就會看到移除瀏覽記錄的功能。

STEP 2

點選「REMOVE」會開始檢查瀏覽器的歷史記錄，如果累積很久、記錄很多，可能會有一點卡卡的情形。

清除後會出現 Finished cleaning your history. 訊息代表已經成功刪除相關瀏覽記錄。

雖然Clean My History外掛功能很特殊，對有些人來說或許很有用，但還是有一些潛在問題，例如使用者不會知道它刪除了那些網址，或者有沒有可能記錄一些個人資訊（外掛開發者表示不會收集任何資料）。

另一方面，Clean My History網址列表中是不是有涵蓋台灣或中文使用者會瀏覽的中文NSFW網站我們也不得而知，需要的朋友可以自己研究看看。

值得一試的三個理由： 1.快速將15,000個NSFW網站網址從歷史記錄移除 2.外掛只會刪除記錄，不儲存任何使用者資料 3.操作方式簡單，一鍵偵測後自動刪除

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》