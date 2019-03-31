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祖克柏投書華郵 籲政府更積極規範網路

2019-03-31 12:47中央社 華盛頓30日綜合外電報導

臉書（Facebook）執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）今天呼籲各國政府扮演「更積極的角色」規範網路，並敦促更多國家採行歐洲版法規保護用戶隱私。

臉書等網路巨擘長期抗拒政府干預，但在各界疾呼規範的聲音之下，身為社群網路領導者的臉書開始改弦更張，顯然試圖引領論辯。

祖克柏投書「華盛頓郵報」（The WashingtonPost）意見欄說：「我認為，我們需要政府和主管機關扮演更積極的角色。」

「藉著更新網路規範，我們可以保留網路最棒的部分，像是讓人們自由表達自我、讓企業自由建立新事物這些，也能保護社會免受更大傷害。」

祖克柏主張4個領域需要新規範：有害的內容、選舉公正性、隱私權和資料可攜。

臉書在這4方面都遭到抨擊，從平台上的憎恨言論、最近發生在紐西蘭的清真寺攻擊現場直播，到外國政府利用臉書干預選舉及臉書蒐集個資等疑慮。

祖克柏提及用戶隱私保護時表示，會支持更多國家採納與歐洲聯盟（EU）「通用資料保護規則」（General Data Protection Regulation, GDPR）一致的法規，讓主管機關更有能力揪出處理個資時未能遵守更高標安全規範的機構。

「我認為，如果有更多國家採行類似『通用資料保護規則』這樣的架構，會是網路之福。」

他也呼籲主管機關保障各服務間的資料可攜。

祖克柏個資

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