歡慶30歲生日！網路之父伯納李推動「全球網路契約」以杜絕惡棍

2019-03-31 10:44 聯合新聞網 文章提供／遠見



伯納李(Tim Berners-Lee)在網路30歲生日活動上發表演說。 歐新社 分享 facebook 想想看，你的一天是怎麼過的？

早上起床睜開眼先看的，是手機裡的訊息，而不是枕邊人；到公司上班打開電腦，收發信、傳文件都靠雲端連結；突然被叫進會議室開會，對面沒坐人、只剩台螢幕，因為用遠距開會系統，或是免費的skype；中午出外用餐，老闆從Line不斷傳來命令，急忙趕回辦公室處理。

好不容易騰出點休息時間，多數人卻偷偷登入臉書，看看朋友圈最近動態，不是分享去哪玩、就是吃美食的照片，讓人羨慕不已。正準備到網路商場逛逛時，卻有熱中政治的友人不斷餵食新聞訊息，還附加一堆慷慨激昂的留言。

終於撐到下班了，正急著用手機查閱網路地圖，才順利找到跟朋友約定的餐廳；忙了一天回到家匆忙梳洗，準備就寢時，又傳來郵件的訊息聲，發現老闆發來一堆待辦事項……。

現在我們幾乎離不開網路了。離了網，就好像被斷水斷電，無法工作，連基本的社交、娛樂、聯繫都做不到，彷彿自絕於世界之外。

但，讓世界更快速運轉、更豐富有趣、儼然成為人類生活必需品的網路，是否也帶來其他副作用？

網路問世屆滿30年，全世界網民數量超過30億人，光中國就有7億多位網民。

現代人的生活無法離開網路。 圖／ingimage 分享 facebook

網路之父，籲世人關注網路危機

3月12日，是網路誕生30週年的日子。

1989年，在歐洲核子研究中心（CERN）工作的英國科學家伯納李（Tim Berners-Lee），成功傳出第一則透過網路發送的訊息，第一個網站 info.cern.ch. 就架在自己的桌機， 被譽為「全球資訊網絡」（World Wide Web）的誕生日。

而他放棄申請專利、讓全世界共享網路的決定，不僅對往後30年的資訊科技和社會變遷產生強大影響力，也讓電子郵件、雲端服務、社群媒體、應用程式（Apps）等依附網路而生的工具，滲入人類生活，更徹底改變了科技應用、文化教育、新聞傳播等產業的走向和命運。

但擁有網路的世界，真的變得更美好了嗎？

被譽為「網路之父」的伯納李，近年不斷發出警語，提醒世人關注網路科技帶來的副作用與黑暗面，擔憂愈來愈多「網路惡棍」正威脅全球安全。

在網路30歲生日這天，伯納李發表一封公開信：「30 years on, what’s next #ForTheWeb?」憂心忡忡地寫道：

「今日，世界上一半的人都可以上網，網路發展出：公共廣場、圖書館、辦公室、商店、學校、電影院、銀行等多種型態，幫助邊緣化的群體發聲，讓我們的生活更輕鬆。可是，它也為騙子製造了機會，讓散播仇恨和犯罪更容易。網路已經被一群惡棍和酸民挾持，在各地操縱人心，讓懷有惡意的人透過傳播錯誤訊息，獲取經濟或政治利益。」

這並非危言聳聽，以往網路產生的後遺症，不過是垃圾郵件、釣魚詐騙、個資外洩等不良行為。今天，愈來愈多故意散佈的假新聞（fake news）、鼓動社會對立的偏激言論、甚至是存有政治動機的網路犯罪與駭客入侵，在各地不斷蔓延。2013年世界經濟論壇發布的《全球風險報告》(Global Risks Report )就曾警告，難以掌控、無法消滅的，特別是運用高階軟體和機器人大軍的網路惡意訊息，猶如新時代的「數字野火」（digital wildfires），成為全球一大風險。

此後，關於如何防堵暗黑網路及仇恨言論的論述和研究，彷如雨後春筍般崛起，《遠見》也曾在去年製作「謊言台灣」封面故事加以探討。可惜至今仍無治本之道，情況反而有愈演愈烈的跡象。

三大副作用，皆難以根除

伯納李觀察網路走偏有三個原因：

1. 惡意攻擊，特定機構發動的駭客攻擊和網路犯罪行為。 2. 系統設計缺失，如仰賴廣告的商業模式，對經營者提供錯誤的誘因（如衝流量、賣個資），反助長負面資訊傳播，犧牲掉使用者權益。 3. 始料未及的副作用，當初為鼓勵資訊流通、打造全球共享資訊平台的網路，如今反而激化了社會對立，大家都困在同溫層的資訊濾泡，並未因此變得更開明。

他認為第一種原因（惡意攻擊）無法根除，只能透過科技和法律遏止，第二種原因（系統缺失）須檢討業者的經營模式，但你要商人跟錢過不去，很難！最棘手的是最後一項（始料未及），這不能只怪政府失職或歸咎人性本惡，而是必須對目前運作的網路系統進行調整和修正，無疑是超級複雜且難度超高的大工程。

網路無處不在。 圖／ingimage 分享 facebook

（作者／高宜凡 本文出自2019.03.30《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）