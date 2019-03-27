Gmail可以互動了！正式推出AMP for Email

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就目前來看，除Gmail外，支援AMP的主要電子郵件營運商還有Yahoo Mail及Outlook。

其實距離Google首次宣布要大量運用並結合 AMP 技術已經約有一年的時間了。當時的訴求是希望能夠讓使用者在Google的平台及介面上能夠更流暢並減少干擾。

開發AMP for Email的用意是將基本的文字訊息轉化在平台上運作，讓使用者能夠迅速完成工作。「在過去的十年內，我們的網路體驗發生了巨大的變化，但電子郵件在很大程度上並沒有任何改變，這些信件訊息僅僅是一堆文字紀錄或是一個讓你前往其他網站的跳板，」Gmail產品經理Aakash Sahney表示。

以AMP for Email來說，這樣跳板到其他網頁的方式能夠直接在電子郵件的平台內完成，可以省下不少時間。這表示使用者除能夠直接在平台內完成回覆訊息、填寫問卷、查看商品庫存…等等動作。

目前有許多公司支援這樣的格式像是 Booking.com、Despegar、Doodle、Ecwid…等等。如果使用者有訂閱這些公司的電子報，有機會在未來幾周內嘗試看看他們的互動式電子郵件。

對於開發人員而言，AMP系統編寫並不特別困難。因此在未來可能會有越來越多公司支援這樣的電子郵件系統。這樣的格式能夠支援許多流行功能像是標記、輪播、表單…等等。不過值得注意的是，格式編寫必須符合HTML規格，來支持AMP電子郵件。

只是這樣的改變並不一定會讓所有使用者都滿意；畢竟就跟所有軟體更新一樣，總是會有使用習慣或不習慣的不同族群。但若是帶給使用者更快速的體驗相信這也會變成一個趨勢。

《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》