親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蘋果春季發表會
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

Apple Card十大功能太狂 蘋果打趴市面上信用卡

移工好幫手：電動自行車會有酒駕刑責嗎？

Gmail可以互動了！正式推出AMP for Email

2019-03-27 20:38INSIDE

分享

就目前來看，除Gmail外，支援AMP的主要電子郵件營運商還有Yahoo Mail及Outlook。

其實距離Google首次宣布要大量運用並結合 AMP 技術已經約有一年的時間了。當時的訴求是希望能夠讓使用者在Google的平台及介面上能夠更流暢並減少干擾。

開發AMP for Email的用意是將基本的文字訊息轉化在平台上運作，讓使用者能夠迅速完成工作。「在過去的十年內，我們的網路體驗發生了巨大的變化，但電子郵件在很大程度上並沒有任何改變，這些信件訊息僅僅是一堆文字紀錄或是一個讓你前往其他網站的跳板，」Gmail產品經理Aakash Sahney表示。

以AMP for Email來說，這樣跳板到其他網頁的方式能夠直接在電子郵件的平台內完成，可以省下不少時間。這表示使用者除能夠直接在平台內完成回覆訊息、填寫問卷、查看商品庫存…等等動作。

目前有許多公司支援這樣的格式像是 Booking.com、Despegar、Doodle、Ecwid…等等。如果使用者有訂閱這些公司的電子報，有機會在未來幾周內嘗試看看他們的互動式電子郵件。

對於開發人員而言，AMP系統編寫並不特別困難。因此在未來可能會有越來越多公司支援這樣的電子郵件系統。這樣的格式能夠支援許多流行功能像是標記、輪播、表單…等等。不過值得注意的是，格式編寫必須符合HTML規格，來支持AMP電子郵件。

只是這樣的改變並不一定會讓所有使用者都滿意；畢竟就跟所有軟體更新一樣，總是會有使用習慣或不習慣的不同族群。但若是帶給使用者更快速的體驗相信這也會變成一個趨勢。

《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

GmailGoogle軟體HTML

INSIDE

INSIDE 是台灣科技媒體領導品牌，成立於 2009 年 11 月底，係由一群熱愛網路的人所成立的共筆部落格。 我們專注於觀察創新、科技、新媒體與網路的趨勢發展，報導新創公司、創業家、網站、行動平台、社群媒體、行銷與數位內容。

相關新聞

Google找工作新功能！國內外8大平台職缺一鍵搜尋

2019-03-27 17:31

影／寶寶開口第一句話「Hey Google！」爸媽傻了

2019-03-27 13:53

歐盟祭出新著作權法 谷歌、臉書叫苦連天

2019-03-27 11:10

不回賴、不開通知　人生更美好！5招「戒斷手機」展開新生活

2019-03-25 23:23

自廢武功？微軟計畫推出Chromium核心瀏覽器照曝光

2019-03-25 16:41

找到bug操控特斯拉 他們「駭走」一台Model 3

2019-03-25 15:25

Google學術搜尋按鈕 選取關鍵字快速找論文期刊

2019-03-24 15:29

臉書再掀隱私風暴 6億用戶密碼曝光

2019-03-23 03:02

Google塗鴉紀念巴哈冥誕 首度採用人工智慧技術讓使用者創作全新和弦

2019-03-22 14:44

臉書密碼可被內部員工讀取 數億用戶受影響

2019-03-22 14:05

臉書沒保密 6億用戶密碼恐外洩

2019-03-22 14:03

英文大小寫轉換工具 一鍵轉全大寫、小寫或交錯

2019-03-21 17:42

IG搖身成電商平台 推出站內結帳服務

2019-03-20 22:06

線上「表格語法」編輯器 快速上手HTML、LaTeX原始碼

2019-03-20 17:00

臉書行銷將不那麼精準了！3類廣告不得限定族裔投放

2019-03-20 12:54

分不出虛擬眼鏡、帽子 YouTube新推AR濾鏡太逼真

2019-03-19 17:14

全球大當機 臉書證實：伺服器出問題

2019-03-15 14:02

網掀「撿垃圾挑戰」 南非女星性感比基尼響應

2019-03-15 13:56

影／物聯網不設防 實境秀全看光

2019-03-15 11:47

臉書家族當機超過12小時！IG已恢復 FB部分仍異常

2019-03-14 17:56

FB、IG停擺歐美最嚴重 臉書：非網路攻擊

2019-03-14 14:33

資訊分享協議惹禍 臉書遭美國刑事調查

2019-03-14 14:31

臉書不能分享貼文網友崩潰 系統：會很快維修恢復

2019-03-14 10:52

FB、IG凌晨全球大當機 臉書推文說明：非網路攻擊

2019-03-14 04:53

Google台灣服務故障問題修復 但各國問題未完

2019-03-13 17:07

Gmail與雲端硬碟當機3小時已修復 官方向用戶道歉

2019-03-13 15:38

Google全球罕見大當機 Gmail、雲端硬碟都中標

2019-03-13 12:24

Google信箱和硬碟傳故障 PTT網友直呼：世界末日

2019-03-13 12:11

你這天去哪？在做什麼？谷歌掌握的記錄比想像多

2019-03-12 19:18

影／看直播荒廢學業？K書型直播爆紅 一起用功不孤單

2019-03-12 12:11

Google將於YouTube導入事實查核機制 協助分辨影片內容真偽

2019-03-10 11:56

祖克柏：未來臉書發展將以保護隱私為主

2019-03-08 08:34

臉書政策「髮夾彎」 將強攻私訊服務

2019-03-08 03:05

AI合成假臉 VS.真人照片 哪一張臉是真的？

2019-03-07 22:57

祖克柏宣布臉書大改變：公開貼文變私訊 過時自動刪除

2019-03-07 16:26

以注音按鍵排列作為密碼的方式，顯然也不會比較安全…

2019-03-07 15:28

Google將在圖片搜尋結果置入可互動購物的廣告內容

2019-03-07 15:28

搶當網紅 職訓課報名秒殺

2019-03-07 14:48

直播網紅課享補助 下一個理科太太就是你？

2019-03-07 14:38
看更多

熱門文章

影／寶寶開口第一句話「Hey Google！」爸媽傻了

2019-03-27 13:53

用LINE落伍了！ 日本年輕人：老人和小學生才會用

2019-03-27 13:28

Apple Card十大功能太狂 蘋果打趴市面上信用卡

2019-03-27 19:36

手機中木馬病毒後門大開？ 很煩但必須做的五件事

2019-03-27 11:45

華為揭曉年度旗艦P30、P30 Pro 主打50倍變焦 拍得更遠更清晰

2019-03-27 06:38

空降拍照榜冠軍 華為P30系列巴黎發表

2019-03-27 00:07

蘋果發表會無新機 華為狠酸「謝謝暖場」

2019-03-26 21:07

華為發表會最有梗是它！Gentle Monster聯名智慧眼鏡進軍時尚圈

2019-03-27 00:33

係金A！ 加郭董好友 一天飆破4萬人

2019-03-27 01:04

Google找工作新功能！國內外8大平台職缺一鍵搜尋

2019-03-27 17:31

歐盟祭出新著作權法 谷歌、臉書叫苦連天

2019-03-27 11:10

任天堂傳今年6月再推兩款Nintnedo Switch設計版本

2019-03-27 15:55

Apple Card創新未必多 可能靠友善加分

2019-03-27 08:59

一踏進店就知你想點大麥克！麥當勞也搞機器學習

2019-03-27 16:24

Gmail可以互動了！正式推出AMP for Email

2019-03-27 20:38

蘋果將舊款Apple TV名稱標示HD規格，與4K版本做明顯區隔

2019-03-27 16:18

AMD證實僅向Google串流遊戲服務Stadia提供客製化GPU 不包含客製化CPU

2019-03-27 15:55

iOS 12.2更新內容藏著Beats新款真無線耳機外觀影像

2019-03-27 16:19

HTC攜手高通 推動XR生態系加速發展

2019-03-27 11:30

Google推新服務 職缺搜尋上線

2019-03-27 11:31

列為智慧台灣計畫項目之一 Google for Jobs求職服務在台上線

2019-03-27 15:47

華為與Gentle Monster合作打造具備藍牙耳機功能的「智慧墨鏡」

2019-03-27 09:14

宏達電攜高通 加速XR一體機和5G手機商業化

2019-03-27 10:24

專利內容顯示 夏普也計畫進軍螢幕可凹折手機市場

2019-03-27 15:59

微軟攜手中華電信、是方電訊等電信業者打造在地化Azure服務

2019-03-27 16:11

提昇PSN下載購買率 Sony不再提供零售商直接銷售數位版遊戲

2019-03-27 15:50

動手玩／對應Galaxy S10系列O極限全螢幕設計，OtterBox、LifeProof新款保護殼

2019-03-27 15:53

Google擴大投資台灣 持續推動Google Assistant在內應用生態

2019-03-27 15:44

Brinno推出長效高畫質縮時攝影機

2019-03-27 12:01

蘋果新聞+訂閱服務能否成為媒體業者救星？ 關鍵還是在於內容

2019-03-27 16:14

AI看面相用直銷手法 宗教網路化成趨勢

2019-03-27 20:53

亞太電信Gt智慧生活粉絲團挑戰連續直播5天 廣邀粉絲集氣「孵G蛋」

2019-03-27 19:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top