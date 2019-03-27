影／寶寶開口第一句話「Hey Google！」爸媽傻了

2019-03-27 13:53 聯合新聞網 綜合報導



小寶寶第一句話竟然是喊Google。圖擷自 Twitter 分享 facebook

你是否期待孩子出生第一句話是什麼？先喊爸爸或是媽媽？但美國有個寶寶，他的第一句話既不是爸爸也不是媽媽，竟然是「Hey Google」！

根據《每日郵報》的報導，一對來自洛杉磯的夫婦育有一名孩子。這天當爸爸抱著寶寶在房間裡唱歌跳舞，邊逗弄著孩子邊試圖調整聲控的Google音響。因此他說了一句：「Hey Google，來播首寶寶歌曲吧！」沒想到這時嬰兒竟然也跟著喊了一句：「Hey Google！」而這段影片被媽媽放在推特上，並且標注「天啊！我寶貝的第一句話竟然是Google。」並標記了谷歌公司。

這則貼文放到網上後，已經吸引了35.1萬個人次觀看。有網友打趣表示谷歌應該拿這段影片來做廣告，甚至有網友表示「谷歌應該要為這個孩子的大學基金買單」。谷歌的營銷副總裁馬芬（Marvin Chow）確實也在推特上發文，表示願意提供禮物給這家人。他寫到：「喜歡這個故事，感謝分享。如果可以，請告訴我，我很樂意送你們一些東西。」