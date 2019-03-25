自廢武功？微軟計畫推出Chromium核心瀏覽器照曝光

Photo Credit: Microsoft Edge 分享 facebook

提到微軟（Microsoft）瀏覽器時，大多使用者的經驗也許都印象深刻，尤其是經典的IE瀏覽器（Internet Explorer）。

即使自2015年改版推出另一款延伸的瀏覽器Edge，同樣也無法獲得用戶青睞。就連自家工程師於大庭廣眾下使用Edge來示範 Azurez 服務卻頻頻當機，不得不安裝對手的產品Chrome來繼續展示。

然而Edge似乎已放棄掙扎。去年年底即有消息指出，微軟正在以Chromium作為瀏覽器核心架構上重建並取代其Edge的自家瀏覽器引擎（EdgeHTML）。而目前已有外媒（The Verge）曝光13張新款Edge的外觀使用截圖。

這些曝光的瀏覽器照片的確在某些角度上與Chrome非常類似，但微軟添加了自己的元素進去，感覺就像是 Edge 與Chrome的綜合體。

此外，新版Edge與Chrome一樣，能夠支援瀏覽器擴充功能；此外，讓使用者能夠同步Chrome的書籤功能及密碼匯入。

據了解此功能可能因資料庫尚未設定完全，目前只僅同步介面，在設定選項包含歷史紀錄、書籤、我的最愛、擴充城程式等等尚未同步，頁面也顯示「更多功能將在未來幾個月內同步。」

目前尚未清楚微軟何時會公開發布這個新版本的Edge，但根據外媒Tom Warren表示，最新的內部版本穩定度與操作性更高，可能會加速發布時程。

對微軟而言，面對的最大問題是要如何將Chrome的用戶轉移到自家最新的Edge瀏覽器，除了在最新Windows隨軟體內建外，微軟的確需要仔細研擬對策；畢竟大部分Chrome使用者都擁有過微軟瀏覽器「印象深刻」的體驗。

《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》