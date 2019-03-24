Google學術搜尋按鈕 選取關鍵字快速找論文期刊

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若要搜尋學術相關的文獻或資料時可能很多人都會去國家圖書館網站，其實Google的學術搜尋功能也很好用，只是不一定大家都知道，當然要從Google搜尋只要輸入正確的關鍵字也是能找到不少結果，但要查找論文、期刊或學術文章就可以把重點擺在Google學術搜尋，輸入關鍵字一樣可找出各種學術類型文章標題、作者、學校或期刊名稱、年份等資訊。

如果你正好在寫論文，會時常需要找相關學術文獻資料，或是本身工作就會用到，可考慮安裝一下 Google Chrome 免費擴充功能「Google 學術搜尋按鈕」，這是由 Google 開發的瀏覽器外掛，只要在瀏覽網頁時反白選取關鍵字或論文標題，按下按鈕就會快速搜尋相關結果或是該論文的全文版本。

當然這個外掛是整合 Google 學術搜尋，幫助使用者將關鍵字丟到搜尋引擎，進而擴大搜尋範圍，雖然不用安裝外掛也能使用搜尋功能，不過一鍵就能開啟搜尋結果、不用跳離原有網頁確實很值得一試。

擴充功能資訊 元件名稱：Google 學術搜尋按鈕 適用平台：Chrome 程式語系：英文 官方網站：https://scholar.google.com.tw/ 安裝頁面：從Chrome線上應用程式商店下載

使用教學

STEP 1

以 Google Chrome 或相關瀏覽器開啟 Chrome 線上應用程式商店，找到「Google 學術搜尋按鈕」點選右上角「加到 Chrome」即可下載安裝。

安裝後右上角會多出一個 Google 學術搜尋按鈕。

STEP 2

未來要搜尋時，反白選取關鍵字或論文標題後按下「Google 學術搜尋」按鈕就會跳出相關搜尋結果，直接從下拉式選單就能瀏覽，點選鏈結會開啟詳細頁面。

查詢英文文獻會以綠色背景顯示文章格式，除此之外，還會有作者名稱、出處、年份、引用次數、相關文章和版本資訊。

STEP 3

搜尋結果是連往 Google 學術搜尋，可以在上面找到更多結果，還能依照時間、關連性等條件篩選搜尋結果。透過網頁上的功能能夠設定個人學術檔案，追蹤其他人引用你文章的情形，還可以將需要的文章加入個人圖書館收藏。

點選論文或文章鏈結就會連到相關來源，不過大部分的期刊論文網都必須付費或購買點數才能下載原文，建議透過學校的學術網路連結到這些網站，有些時候學校有簽約訂購就有一定的額度可以免費下載。

值得一試的三個理由： 1.Google 開發維護的 Chrome 擴充功能 2.反白選取關鍵字或文章標題即可快速查詢相關論文期刊 3.可查標題、作者、出處、年份及引用次數等資訊

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》