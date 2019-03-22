數億用戶密碼沒加密 臉書：未見不當情事發生

2019-03-22 14:52 中央社 舊金山21日綜合外電報導



臉書（Facebook）今天承認數億用戶的密碼以未加密明碼，儲存在公司內部伺服器，安全漏洞讓用戶隱私全攤在臉書員工面前。

法新社報導，臉書工程、安全和隱私部門副總裁甘納胡帝（Pedro Canahuati）在部落格文章說：「準確來說，這些密碼從未公諸於臉書之外的人士，我們至今也尚未發現有證據顯示，有內部人員濫用或不當取得密碼的行為。」

經營安全新聞網站KrebsOnSecurity.com作者克瑞布斯（Brian Krebs）最先披露這項消息，引述不具名臉書消息人士說法聲稱，最近的內部調查發現有6億臉書使用者帳戶密碼用明碼保存，超過2萬名內部員工都能搜到。

根據克瑞布斯，具體數字尚待釐清，但指出最早儲存的未加密用戶密碼可回溯至2012年。

英國廣播公司（BBC）報導，臉書對外評論表示，1月進行例行安全檢查就已經發現問題。

甘納胡帝說：「我們已經修補這些問題，為採取預防手段，也將通知所有我們發現被以此方式儲存密碼的用戶。」

公司調查指出，大部分受影響的是Facebook Lite使用者，主要為網路較不普及或網速緩慢的國家所用。

臉書告訴路透社：「我們預估將知會數以億計的Facebook Lite用戶、數以千萬計的其他臉書用戶和成千上萬Instagram用戶。」

總部位於加州的臉書估計擁有27億使用者，旗下業務為主要社群平台、Instagram和即時通訊軟體應用程式。