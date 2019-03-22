Google塗鴉紀念巴哈冥誕 首度採用人工智慧技術讓使用者創作全新和弦

為了慶祝著名德國音樂家巴哈 (Johann Sebastian Bach)冥誕，Google除了製作Google塗鴉 (Google Doodle)作為紀念，更首度在塗鴉內容導入人工智慧技術應用，其中透過巴哈生前創作306首聖詠曲進行訓練，透過名為Coconet的多功能模型，讓使用者自行輸入簡單旋律之後，即可由系統自動生成和弦內容。

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根據Google解釋，由於巴哈的聖詠曲多半採取四聲部和弦構成，其中每個聲部更有個別的弦律表現，因此Google人工智慧部門中的Magenta與PAIR團隊便透過巴哈生前創作的306首聖詠曲建立學習模型Coconet，當使用者透過Google塗鴉內容操作輸入簡單弦律內容後，系統便會自動針對弦律內容創造適合的和弦內容。

基本上，使用者僅需輸入兩小節長度的單音弦律，並且調整其節奏之後，即可自動生成合適的和弦內容，並且可將創作結果下載保存，或是線上分享給他人。

而在系統背後同樣藉由Google客製化TPU進行運作，同時學習模型也是基於TensorFlow構成，同時也會依照使用者輸入節奏進行學習比對，透過巴哈創作的306首聖詠曲尋找合適和弦進行創作，在持續累積眾人輸入弦律之後，將會持續讓和弦創作內容變得更加精準。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》