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英文大小寫轉換工具 一鍵轉全大寫、小寫或交錯

2019-03-21 17:42免費資源網路社群

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大家在敲鍵盤、輸入文字的時候是會看著螢幕的嗎？或許有些人會盯著鍵盤，從中找到自己要使用的按鍵，但這有可能發生一個常見問題是沒有切換到適當輸入法，以至於原本要輸入的中文變成一堆亂碼，當然這樣的狀況也可能發生在英文使用者上，例如沒有把大寫鎖定鍵（Caps Lock）關掉或是大小寫輸入錯誤等等，如果發生類似狀況但又不想浪費時間重新打一次，有沒有更快的解決方法呢？

本文要介紹的「Convert Case」是一個很方便的線上工具，能快速轉換一段英文內容的大小寫格式，例如轉為一般句子大小寫、全部小寫、全部大寫、大小寫交錯或像是標題的首字大寫等等格式，只要點一下就能快速轉換，完全不用下載或安裝軟體。

轉換後新的句子會直接呈現於網頁上，可下載為文字檔，或是直接複製到剪貼簿，其實 Convert Case 提供的功能非常簡單，不過倒是很少看到類似工具，如果需要可以記著以備不時之需。

網站名稱：Convert Case

網站鏈結：https://convertcase.net/

使用教學

STEP 1

開啟 Convert Case 網站，將你要轉換的文字複製貼上，接著點選下方要轉換的大小寫格式按鈕就會自動變換，在這裡我直接使用上方的文字進行測試，點選「UPPER CASE」後所有英文會快速轉為大寫格式，按下「lower case」則是全部轉為小寫格式。

點選「aLtErNaTiNg cAsE」會讓整段文字變成大小寫交錯，如果平常要打出這樣的文字勢必得自己手動切換大小寫、逐字輸入，會很耗費時間，透過 Convert Case 就能夠一鍵快速轉換，是相當方便的功能。

其他像是「Sentence case」、「Capitalized Case」分別是句子大寫、單字大寫，還有一個是標題大寫「Title Case」，某些介系詞就不會被轉為大寫，通常使用在標題。

STEP 2

轉換後點選右下角的「Download Text」可以將內文下載為純文字格式，當然比較快的方法是點選「Copy to Clipboard」將內文複製到剪貼簿，即可在其他地方貼上使用。

值得一試的三個理由：

1.快速轉換一段英文內容的大小寫格式

2.可轉為首字大寫、全大寫、全小寫或大小寫交錯

3.下載為純文字格式或複製到剪貼簿

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》

免費資源網路社群

免費資源網路社群成立於2006年，是一個以免費資源為主題的網站，第一版開始於學生時期，因為站長喜歡找尋網路上的免費服務，決定將這些資料收集起來，後來加入介紹及圖文使用教學，成為今日的面貌。
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