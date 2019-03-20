親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

針對賴清德？ 出訪前夕蔡英文發千字文：要講承擔我比任何人都懂

韓國瑜看賴清德參選總統： 台獨比梅毒還可怕

IG搖身成電商平台 推出站內結帳服務

2019-03-20 22:06中央社 舊金山19日綜合外電報導

臉書旗下社群網站Instagram已搶攻具有潛在獲利空間的電商市場，今天推出新「結帳」（Checkout）功能，用戶只需點選商品照片即可直接下單購買。

Instagram指出，在美國用戶的應用程式中，推出這項提供快速購物服務的「結帳」功能測試版本，目前只與少數的幾個品牌合作。

法新社報導，總公司設在矽谷的IG在網站上公布：「我們將在Instagram上推出『結帳』功能。只要看到喜愛的商品，你不必另行瀏覽商家的官網就能購物。」

點擊畫面中的「結帳」即可選擇商品大小和顏色，並支付貨款，而不必離開Instagram。

以往的用戶看到Instagram站內的商品貼文後，必須連結到線上購物網站才能消費。

Instagram表示，如今用戶只要在第一次購買時輸入付款資訊，就會自動存取資料以便未來消費使用。

事實上，Instagram推出的網路購物是否成功，取決於用戶是否信任臉書的服務，願將信用卡等詳細資料交出。畢竟臉書已因個資處理問題，遭到一次次批評。

加入「結帳」功能的品牌包含：Adidas、Burberry、Dior、H＆M、Nike等廠商。

臉書透過數位廣告市場賺取大量資金，過去也曾跨足電商產業，它們將Messenger服務系統作為商家和消費者之間的溝通平台。

Instagram電商
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

臉書行銷將不那麼精準了！3類廣告不得限定族裔投放

2019-03-20 12:54

線上「表格語法」編輯器 快速上手HTML、LaTeX原始碼

2019-03-20 17:00

分不出虛擬眼鏡、帽子 YouTube新推AR濾鏡太逼真

2019-03-19 17:14

全球大當機 臉書證實：伺服器出問題

2019-03-15 14:02

網掀「撿垃圾挑戰」 南非女星性感比基尼響應

2019-03-15 13:56

影／物聯網不設防 實境秀全看光

2019-03-15 11:47

臉書家族當機超過12小時！IG已恢復 FB部分仍異常

2019-03-14 17:56

FB、IG停擺歐美最嚴重 臉書：非網路攻擊

2019-03-14 14:33

資訊分享協議惹禍 臉書遭美國刑事調查

2019-03-14 14:31

臉書不能分享貼文網友崩潰 系統：會很快維修恢復

2019-03-14 10:52

FB、IG凌晨全球大當機 臉書推文說明：非網路攻擊

2019-03-14 04:53

Google台灣服務故障問題修復 但各國問題未完

2019-03-13 17:07

Gmail與雲端硬碟當機3小時已修復 官方向用戶道歉

2019-03-13 15:38

Google全球罕見大當機 Gmail、雲端硬碟都中標

2019-03-13 12:24

Google信箱和硬碟傳故障 PTT網友直呼：世界末日

2019-03-13 12:11

你這天去哪？在做什麼？谷歌掌握的記錄比想像多

2019-03-12 19:18

影／看直播荒廢學業？K書型直播爆紅 一起用功不孤單

2019-03-12 12:11

Google將於YouTube導入事實查核機制 協助分辨影片內容真偽

2019-03-10 11:56

祖克柏：未來臉書發展將以保護隱私為主

2019-03-08 08:34

臉書政策「髮夾彎」 將強攻私訊服務

2019-03-08 03:05

AI合成假臉 VS.真人照片 哪一張臉是真的？

2019-03-07 22:57

祖克柏宣布臉書大改變：公開貼文變私訊 過時自動刪除

2019-03-07 16:26

以注音按鍵排列作為密碼的方式，顯然也不會比較安全…

2019-03-07 15:28

Google將在圖片搜尋結果置入可互動購物的廣告內容

2019-03-07 15:28

搶當網紅 職訓課報名秒殺

2019-03-07 14:48

直播網紅課享補助 下一個理科太太就是你？

2019-03-07 14:38

臉書未來發展策略 將強調私人通訊

2019-03-07 08:40

33歲維基之王！編輯300萬次 英文版三分之一都修正過

2019-03-06 22:14

「有趣的收入」 聊天網站Expensive Chat每個字都要錢

2019-03-04 17:49

臉書強迫拿你的手機號碼搜尋好友！不能取消引怨

2019-03-04 17:00

Messenger夜間模式偷偷登場 用這2步驟開啟幫你顧眼睛

2019-03-03 22:54

無痕瀏覽還幫你擋廣告 Firefox Lite安卓用戶獨享

2019-03-03 21:27

全球首破億IG品牌帳戶 《國家地理》經營策略曝光

2019-03-03 18:02

小心！網路釣魚郵件仿冒 Google 的 reCAPTCHA 驗證系統

2019-03-02 14:31

抖音在印度農村2.4億下載量 竟在城市面臨被封殺

2019-02-28 15:00

臉書Android版更新 沒用App也能關閉定位

2019-02-23 17:47

想當YouTuber？ 網紅建議：投入前想清楚

2019-02-21 23:35

「理科太太」效應 當YouTuber超夯

2019-02-21 23:35

IG最新功能是這個！ 網路直播平台恐受衝擊

2019-02-21 17:05
看更多

熱門文章

第二代AirPods搶先亮相！ 搭配無線充電、可額外付費升級

2019-03-20 21:16

新AirPods來了！多了無線充電盒 還可用「嘿 Siri」聲控

2019-03-20 21:27

蘋果一天更新一產品 今晚輪到全螢幕新iPod Touch？

2019-03-20 16:05

電信資費花露露 搞懂專有名詞再綁約

2019-03-20 14:14

Google串流遊戲服務將以「Stadia」為稱 創造遊戲發展更多可能性

2019-03-20 11:22

線上「表格語法」編輯器 快速上手HTML、LaTeX原始碼

2019-03-20 17:00

蘋果iMac也更新！主打最新處理器與強大繪圖晶片

2019-03-20 12:19

臉書行銷將不那麼精準了！3類廣告不得限定族裔投放

2019-03-20 12:54

iPhone的Gboard鍵盤 有Google翻譯功能了！

2019-03-20 19:49

影／Stadia遊戲平台這功能太強 Sony微軟挫咧等？

2019-03-20 18:12

Intel將打造全美首座每秒一百萬兆次運算量等級超級電腦「Aurora」

2019-03-20 09:35

蘋果傳研發VR鍵盤 郭明錤：外觀設計像頭盔

2019-03-20 17:37

8K+5G超震撼！亞太電信攜手國際大廠實演炫技

2019-03-20 19:13

韓媒：蘋果明年3款新iPhone 將採用OLED

2019-03-20 18:27

為下一代無線網路技術準備 美國FCC對外開放THz規格高頻網路實驗執照

2019-03-20 10:35

POCOPHONE F1可能推出Lite版本 鎖定追求效能且預算有限族群

2019-03-20 11:10

「愛因斯坦」曾為顯示架構代號之一 NVIDIA仍不急著推出7nm製程產品

2019-03-20 09:39

中興通訊利用側邊相機與側滑設計 打造兩款全尺寸螢幕手機

2019-03-20 09:43

iMac小改款衝效能 售價41,900元起

2019-03-20 15:43

整合Polycom產品資源 Plantronics推行全新簡化品牌Poly

2019-03-20 09:56

創辦人不認為EPIC Game Store限時獨佔遊戲銷售影響玩家權益

2019-03-20 09:52

為了與Steam拼比 Epic Games Store線上遊戲商店將加入一連串更新

2019-03-20 09:46

蘋果推新版AirPods 搭載無線充電功能

2019-03-20 21:16

NVIDIA與Softbank、LG U+攜手合作 強化串流遊戲發展

2019-03-20 09:38

數位助理服務「Q」以中性聲詮釋 扭轉數位性別偏頗現象

2019-03-20 11:18

Crytek旗下遊戲引擎CRYENGINE將使即時光影追跡表現更容易實現

2019-03-20 10:27

串流球賽看到打哈欠？蘋果擬直接給你看精彩片段

2019-03-20 17:22

IG搖身成電商平台 推出站內結帳服務

2019-03-20 22:06

Google雲端遊戲服務Stadia強勢登場 但後勁還是得靠…

2019-03-20 17:59

中華電攜手網通廠 完成5G互連測試

2019-03-20 22:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top