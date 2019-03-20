IG搖身成電商平台 推出站內結帳服務

2019-03-20 22:06 中央社 舊金山19日綜合外電報導



臉書旗下社群網站Instagram已搶攻具有潛在獲利空間的電商市場，今天推出新「結帳」（Checkout）功能，用戶只需點選商品照片即可直接下單購買。

Instagram指出，在美國用戶的應用程式中，推出這項提供快速購物服務的「結帳」功能測試版本，目前只與少數的幾個品牌合作。

法新社報導，總公司設在矽谷的IG在網站上公布：「我們將在Instagram上推出『結帳』功能。只要看到喜愛的商品，你不必另行瀏覽商家的官網就能購物。」

點擊畫面中的「結帳」即可選擇商品大小和顏色，並支付貨款，而不必離開Instagram。

以往的用戶看到Instagram站內的商品貼文後，必須連結到線上購物網站才能消費。

Instagram表示，如今用戶只要在第一次購買時輸入付款資訊，就會自動存取資料以便未來消費使用。

事實上，Instagram推出的網路購物是否成功，取決於用戶是否信任臉書的服務，願將信用卡等詳細資料交出。畢竟臉書已因個資處理問題，遭到一次次批評。

加入「結帳」功能的品牌包含：Adidas、Burberry、Dior、H＆M、Nike等廠商。

臉書透過數位廣告市場賺取大量資金，過去也曾跨足電商產業，它們將Messenger服務系統作為商家和消費者之間的溝通平台。