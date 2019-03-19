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分不出虛擬眼鏡、帽子 YouTube新推AR濾鏡太逼真

2019-03-19 17:14INSIDE

Photo Credit: Google
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能夠使用AR偵測人臉並自動加上狗耳朵、吐舌頭、兔耳…等等可愛相機濾鏡已在網路上流行了一段時間，更有許多網友分享相機在沒有人的狀況下卻自動偵測到臉部自動上了特效嚇壞了一堆人，當然這是題外話。重點是 YouTube也正在加入這個行列。

在YouTube最新版本中，YouTube短片故事和ARCore提供了Augmented Faces API，能夠支援類似上述的服務，像是在短片故事中加入眼鏡、面具、帽子…等等的效果。然而更不同的是，有時候真實跟虛擬會讓使用者完全分不出來，因為Google在針對YouTube的一篇部落格文章中表示，他們使用了更逼真的3D網格濾鏡程式來驅動這項服務。

使用者能夠透過眼鏡的AR濾鏡來模擬光線經過鏡片的反射並在臉上映出虛擬的陰影，導致讓一切顯得更逼真。Google AI研究工程師Artsiom Ablavatski和Ivan Grishchenko在部落格中提到，這項新功能還能夠讓使用者不必化妝就達到完妝的效果。其成果可能比市面上看到的濾鏡軟體還要強大。

其實YouTube的短片故事有點類似限時動態，除了基本的文字、貼圖與濾鏡外，較不同的是短片故事能夠放上音樂作為配樂，且時效高達7天。經過了這次結合了ARCore的更新，讓使用者能夠創作出更不同的影片。

而這款新的濾鏡將適用於開發者、創作者與用戶，當然前提是必須要下載最新的ARCore SDK軟體。

《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

YouTubeAR

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