網掀「撿垃圾挑戰」 南非女星性感比基尼響應

2019-03-15 13:56 聯合新聞網 綜合報導



世界各地的人們紛紛響應「撿垃圾挑戰」，南非女星葛瑞安也上傳淨灘的成果照。圖擷自 IG 分享 facebook

繼年初臉書掀起一股「10年挑戰」（#10YearChallenge），近日 Instagram（IG）和臉書又興起另一股「撿垃圾挑戰」（#trashtag）風潮。這項挑戰鼓勵人們撿起滿地的垃圾，並在社群媒體上貼出前後的照片差異。根據《CNN》報導，目前已有超過2萬6千個帖子被標記。

從大量照片中可以看到有些人在加州的海灘撿瓶蓋、吸管和氣球淨灘；另外有些人則在印度的朱納格特市撿拾當地居民丟棄的廢棄塑膠。而來自加拿大、歐洲、越南等地的人們也紛紛張貼住家附近街道、公園和海灘，垃圾清完前後的照片。就連曾演出〈絕命尬車3：地獄〉的南非女星葛瑞安（Tanya van Graan），也在IG上傳她穿著比基尼在斯里蘭卡淨灘的成果照。

這項撿垃圾挑戰始於2015年一名與戶外用品公司合作的徒步旅行者史蒂芬（Steven Reinhold）。「當時我和我的夥伴在加州公路旅行」，他發現高速公路上的一名司機從窗口扔了一張收據，「我們覺得太糟糕了，所以我們決定撿拾100個垃圾。」

而上週，位於亞利桑納州的男子羅曼（Bryon Roman）看到阿爾及利亞生態學家撿拾垃圾的前後照，決定將西班牙文翻成英文重新張貼在臉書，並向年輕人下戰帖：「這是給無聊青少年的新挑戰，替需要整理的地方拍照，整理完後再拍張照上傳到網路上。」並標籤上「trashtag」和「BasuraChallenge」（basura為垃圾的西班牙語）。

之後，這個挑戰旋風式地席捲社交媒體，世界各地的人紛紛響應，並提高了人們對垃圾污染和海洋塑膠污染規模的認識。