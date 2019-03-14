臉書家族當機超過12小時！IG已恢復 FB部分仍異常

2019-03-14 17:56 中央社 舊金山13日綜合外電報導



全球用戶今天上午發現連不上Instagram、Whatsapp Facebook等臉書家族的app。這是臉書近來時間最長的當機事件之一。 歐新社資料照 分享 facebook

社群網站Instagram在推特上表示，網站部分當機數小時後，已經恢復連線。不過，Instagram母公司臉書的應用程式（app）部分全球用戶似乎還是連不上。

路透社報導，全球用戶今天上午發現連不上Instagram、Whatsapp Facebook等臉書家族的app。這是臉書近來時間最長的當機事件之一。

Instagram推特發文說：「而且且且…我們恢復連線了。」並附上知名脫口秀女主持人歐普拉（OprahWinfrey）興奮尖叫的動態影像。臉書則未提供最新狀態的更新。

根據當機偵測（DownDetector）全球即時當機地圖，美國、日本和歐洲等部分地區用戶受到這次當機影響。

品牌行銷業者在內的臉書用戶紛紛用＃臉書當機（＃Facebookdown）標籤，在推特上貼文抱怨哀號。

網友梅希納（Mayra Mesina）寫著：「告訴大家，我今天還沒服用每日的網路瘋傳話題，我想這是我所以暴躁易怒的原因。＃臉書當機」

臉書向彭博表示，公司目前還在調查當機造成的整體衝擊，可能會向廣告主退款。臉書發言人證實部分當機的情況，但未提供更新數據。根據臉書的開發者網頁，當機時間已經超過12小時。

當機迫使臉書改用推特通知用戶，公司會盡快排除當機問題，並證實當機狀況不是因為分散式阻斷服務攻擊（DDoS）。