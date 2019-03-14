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FB、IG凌晨全球大當機 臉書：非網路攻擊

FB、IG凌晨全球大當機 臉書：非網路攻擊

2019-03-14 04:53世界日報 記者董宇／芝加哥報導

臉書發表推文，指此次事件並非網路攻擊。(臉書推特截圖)
臉書發表推文，指此次事件並非網路攻擊。(臉書推特截圖)
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Instagram停擺，用戶快拍內容被刪除。(Instagram截圖)
Instagram停擺，用戶快拍內容被刪除。(Instagram截圖)
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社交媒體巨頭臉書及其旗下受歡迎的照片分享服務Instagram突然停擺，各國用戶均無法接發消息及發布新內容，臉書回應，此次停擺並非網路攻擊，該公司正盡力解決系統問題。

美國中部時間13日上午11時左右，Instagram應用程序不僅帖子無法加載，用戶過往「快拍(Story)」及照片內容也被刪除，接發消息和發布新內容按鈕無法工作，引發全球用戶的強烈抱怨。此外，在臉書應用程序購買廣告時，也會導致內容部錯誤。

根據回報科技問題的網站「DownDetector」數據，應用程序停擺竹筏發生在新英格蘭地區、德州、西雅圖、華盛頓、拉丁美洲部分地區，包括秘魯、英國、印度和菲律賓，加拿大、拉斯維加斯土耳其也有用戶報告程序停擺。

科技媒體The Verge測試多個賬戶發現，除臉書和Instagram外，臉書旗下的WhatsApp應用程序在巴拉圭、印度、孟加拉國、阿根廷等國家無法發送信息，巴西停擺現象最為嚴重；而聊天軟件Messager則無法在桌面加載，移動設備可以正常運營。

臉書事後在推特上發表貼文稱，該公司了解用戶登錄臉書旗下系列應用程序時遇到困難，臉書正努力盡快解決問題，但已證實，此次停擺不是「分步式拒絕服務(Distributed Denial of Service attacks, DDoS)網路攻擊」。

Instagram印度土耳其拉斯維加斯巴拉圭
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