Gmail與Google Drive上午當機 官方修復中

2019-03-13 12:55 中央社 台北13日電



Gmail電子郵件和Google Drive雲端服務今天發生當機，Google發布官方聲明表示，已經瞭解Gmail和Google App Engine上發生的問題，正在努力修復中。

今天上午約11時左右，BBS社群平台批踢踢（PTT）網友發文指Gmail無法使用，其他網友也陸續回報問題，包括無法寄信、雲端硬碟故障等。

Google發布官方聲明表示：「我們已經瞭解Gmail和Google App Engine上發生的問題，請到GoogleCloud Status Dashboard和G Suite Status Dashboard網頁獲得更多資訊。」

根據Google Cloud Status Dashboard網頁，Google正在處理Google App Engine相關問題，Google工程團隊相信已找出當機的潛在原因，並且正在修復。

G Suite Status Dashboard網頁顯示，Gmail和Google Drive等服務都發生當機，Google正在調查原因，受影響的用戶雖然仍可連上Gmail和Google Drive，但會看見錯誤訊息、發現連線遲緩，也可能發生其他未預期的問題。