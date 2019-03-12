你這天去哪？在做什麼？谷歌掌握的記錄比想像多

2019-03-12 19:18 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



谷歌雖然沒有捲入臉書最近的浪潮，但它們掌握的個資比一般人想像的還要多。（本報檔案照片） 分享 facebook 谷歌掌握的資訊比臉書多？臉書對外公布資安政策的大改變，讓外界對於臉書個資保護更加關注。不過最近有報導表示，谷歌雖然沒有捲入臉書最近的浪潮，但它們所掌握的個資比一般人想像的還要多，外界也要嚴格監督谷歌的個資政策。

人類始終對大數據在個資隱私的滲透感到疑慮。根據《富比士》的報導，谷歌蒐集的資訊有你在谷歌地圖搜尋的地點、你所使用的應用程式、你在Youtube看的所有影片，還有你谷歌信箱裡的所有資料。

以地點為例，谷歌並不只追蹤你去哪，還會將你在哪天、甚麼時候到該地的數據都記錄下來。它還會從你手機中的應用程式，如Uber和Spotify中蒐集你的所有歷史資料。

印度媒體《Siasat Daily》報導，谷歌的相片、日曆、商店等功能會將你的資訊分別存在不同的地方，如手機、電腦的資料庫中，你如果只刪除其中一個地方的資料是沒有用的，需要你所擁有的谷歌設備通通刪除，資料才會全部消失。

雖然谷歌蒐集了這麼多個人資訊，但《富比士》也提到，谷歌拿數據是作為服務與獲利使用，而不會陷入非法用途。但在臉書公布最新的個資政策走向下，關於谷歌的政策方向也會受到大家關注。

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