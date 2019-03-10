Google將於YouTube導入事實查核機制 協助分辨影片內容真偽

為了杜絕假新聞透過YouTube服務平台傳播，Google宣布將於YouTube服務內加入針對有爭議，或是涉及敏感內容的影片提供事實查核結果，讓使用者更容易分辨所觀看影片內容真實度。

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過去為了杜絕假新聞內容傳播，Google在旗下新聞服務很早之前便開始導入事實查核機制，透過與完成認證的內容網站合作，藉由內容比對等方式讓使用者更容易知曉所觀看內容是否屬實，或是造假資訊、錯誤報導，甚至透過人工智慧分析比對，在有爭議報導內容標示可能是假新聞的提示資訊。

而在YouTube服務平台中，Google更進一步在搜尋結果中顯示相關事實查核資訊，當使用者透過關鍵字搜尋特定事件影片時，即可藉由事實查核結果了解真相，進而避免錯誤結果持續透過影片方式擴散傳播。

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在YouTube內容真偽比對部分，Google同樣與通過認證的合作夥伴攜手內容比對，藉由內容連動方式讓YouTube搜尋結果可以直接引用正確事實報導內容。目前此項機制將會先在印度地區推行，同時也會針對使用英文的美國等地區提供使用，而未來是否還會支援更多語言介面，則要看Google實際推行進度。

依照Google新政策來看，未來預期透過不實、誇大或扭曲事實的影片換取大量觀看流量，藉此增加廣告曝光營收的情況，將會明顯受到限制，但是否會因此產生全新不時內容傳播模式，其實也很難說。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》