祖克柏：未來臉書發展將以保護隱私為主

去年經歷Cambridge Analytica等隱私問題影響，Facebook執行長Mark Zuckberg稍早發文闡述未來公司發展將以保護隱私為中心，並且預期讓未來將使旗下服務所提供通訊加密功能。

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根據Mark Zuckberg預期，未來在Facebook旗下服務主要使用通訊功能，將以Messenger、WhatsApp為主，因此接下來將會致力讓這兩項服務朝向更快、更簡單，同時也將確保更加安全的加密保護效果。

而在未來發展則將計畫讓使用者能在Facebook服務中更安心與線上好友、同事，甚至社團群組或企業合作夥伴聯繫，並且持續加強Facebook隱私安全，同時確保傳遞內容僅可由指定對象「看見」，而不會遭受第三者介入竊取。

就Facebook的規劃，未來Facebook服務平台上的溝通模式都會藉由點對點加密方式保護，避免敏感資訊外洩。

在此之前，Facebook已經證實將使Messenger、WhatsApp與Instagram三款服務通訊功能互通，使用者將能以跨服務形式讓訊息在不同服務間傳遞，藉此提昇Facebook服務使用率。不過，依照Facebook先前透露說法，雖然目前已經著手進行相關調整，但至少要等到2020年以後才會正式推出，同時Facebook也未透露具體運作模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》