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你也不爽iPhone很久了嗎？ 網友列出4大公認缺點

AI合成假臉 VS.真人照片 哪一張臉是真的？

2019-03-07 22:57三嘻行動哇 Yipee!

圖片及資料來源：The Verge
圖片及資料來源：The Verge
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前一陣子曾介紹過「ThisPersonDoesNotExist」這個人不存在網站，這網站所有的人臉都是以AI人工智慧拼湊出來的假臉，近日美國華盛頓大學學者Jevin West和Carl Bergstrom則是建立了另一個網站「Which Face Is Real」（哪一張臉是真的），就像個小遊戲網站讓我們測試自己有沒有辦法辨別真正的人臉或AI產生的假臉。

【網站介紹】

網站名稱：Which Face Is Real 哪一張臉是真的？

網站網址：http://www.whichfaceisreal.com

特色：

(1) 開啟網站，AI人工智慧就會顯示人像。

(2) 小遊戲猜猜哪張臉是真人。

圖片及資料來源：The Verge
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Jevin West 和 Carl Bergstrom認為AI人工智慧生成的假臉將會破壞社會對於證據的信任，未來將產生麻發，但公眾卻還沒有意識到這點，因此才會建立這個網站希望能教育民眾，讓人們意識到這項技術正在發展，而它就像是利用 Photoshop 處理照片一樣。

根據The Verge指出，「Which Face Is Real」和「ThisPersonDoesNotExist」都是利用GAN生成對抗網路這一種機器學習的方法產生以假亂真的圖像，透過大量資料進行操作，學習其中的模式並嘗試複製內容。

GAN生成對抗網路產生的假臉圖案，一旦被辨認出就會被送回繪圖板上改善，也就是說這技術會穩定提升顯示的圖像，讓假照片愈來愈逼真。

建立「Which Face Is Real」網站的兩位學者表示，現在有大量的學者和研究人員在研發深度偽造工具，未來 AI 人工智慧所產生的圖像可能會被濫用，像是變成恐怖攻擊之後的罪魁禍首，並成為網路上的假消息亂傳，而且即使是記者利用Google圖片反向搜尋也找不到AI產生的圖片內容。

尤其是透過深度學習會讓AI人工智慧產生的假照片會愈來愈逼真，甚至於難以區分，有圖不見得有真相，因此透過這個網站看到底我們有沒有火眼金睛，可以辨別出真假。

圖片及資料來源：The Verge

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

AI人工智慧機器學習

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