搶當網紅 職訓課報名秒殺

2019-03-07 14:48 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 陳素玲 ／台北報導



網紅因為工時彈性、可兼職，成為不少上班族兼職首選。中華職能開發策進會榮譽理事長李金燕表示，參加直播技能課程的勞工多數都是為了培養第二專長，也有企業主管希望提升簡報能力，甚至連中高齡勞工也搶上，以便失業時轉職。勞動部產業人才投資方案上半年核定與網紅直播相關課程共13班，課程陸續報名中，有興趣的勞工手腳要快。

根據1111人力銀行調查，上班族想成為網紅的原因：工作時間彈性（占24.41%）、工作自由度高（20.61%）、工作內容有趣（17.63%）、可兼顧正職工作（16.46%）及符合個人興趣（16.37%）。透過交叉分析發現，20歲以下的年輕族群，有高達八成四搶當網紅，意願高昂居各年齡層之冠；又隨著年齡增長，渴望成為網紅的意願跟著遞減。

勞動部勞動力發展署產業人才投資方案今年核定的直播網紅相關課程共13班，北中南都有，但北部居多。前幾年就開始開課的中華職能開發策進會表示，前幾年以進階班為主，主要是為特定人士客製化需求開班，但這兩年開設初階班「手把手教你做直播－直播實戰與運用班」，希望讓初學者也有機會入門。

李金燕表示，網路行銷已成趨勢，也進入成熟期，因此吸引很多人投入，目前處於高峰期。她觀察報名的勞工，不少是為了兼職培養第二專長，也有老師、企業人資等人上課是為了跟上時代潮流，或是讓自己講課時更活潑。

雖然很多人都有「網紅夢」，但勞發署表示，這波網紅經濟旋風中，除了基本技能外，想要脫穎而出、獲得觀眾吸睛的核心關鍵，必須得注重個人品牌建立、影音剪輯基本功，還有粉絲社群營造，都是成為優秀影音部落客或網紅不可或缺的技能。