直播網紅課享補助 下一個理科太太就是你？

2019-03-07 14:38 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 陳素玲 ／台北報導



理科太太。 本報資料照片 分享 facebook 蔡阿嘎、理科太太、谷阿莫、館長陳之漢等直播網紅竄起，人力銀行近日公布的調查結果顯示，高達四成四受訪上班族有意願成為網紅，可見直播風潮席捲全台，網紅、影音部落客吸金，但想要成為網紅也要先訓練，勞動部設計一系列課程訓練網紅。

勞動部勞動力發展署順應潮流，於產業人才投資方案推出一系列與直播／網紅相關的訓練課程，符合資格的勞工，只要自付20%學費，就可學得直播等相關技能，為自己打造第二專長。

1111人力銀行日前發布調查指出，有44.13%受訪上班族坦言「有意願」成為網紅，其中包括31.65%想成為兼職網紅、11.12%想成為專職網紅以及1.36%已經是網紅。

曾有一名台灣網紅自揭靠著Youtube在短短九個月內賺進342萬元，超級吸金力讓不少上班族心動。1111人力銀行調查指出，上班族若要成為一名網紅，期待年收入至少要有100萬5123元。調查也顯示，有高達八成九受訪者希望透過上課培訓方式，搖身一變成為網紅，其中有半數的人願意花學費3266元跨入門檻。

上班族想要參加直播網紅訓練，勞動部多年來力推的「產業人才投資方案」剛好可以派上用場。產業人才投資方案提供每位勞工享有三年7萬元職訓補助。勞工只要參加勞動力發展署核定的學校、社團法人、協會等單位開辦的訓練課程，就可享有八成訓練經費補助。

勞動力發展署表示，產業人才投資方案已經上路多年，每年都開設數百堂課程供勞工選擇。有鑑於近年來直播行銷、網紅經濟形成一股新潮流，不少辦訓單位開始增加網紅直播相關課程，有些受歡迎課程報名甚至呈現秒殺熱況，顯示勞工對培訓課程需求大。

目前產業人才投資方案開辦許多與影音製作有關的在職訓練課程，以開放報名即迅速額滿的「網紅影音設計與後製應用班」為例，學員僅需負擔912元（20%訓練學費），即可以實務方式學到企劃、拍攝、剪輯、團隊經營等技能。

只要年滿15歲，具本國籍就業保險、勞保或農保被保險人身分的在職勞工，報名參加產業人才投資方案課程即可享有政府補助80%的訓練學費，符合身心障礙、中高齡等特定身分者，還可獲得全額補助。民眾想要進一步了解相關課程，可上在職訓練網或台灣就業通網站查詢，或撥打24小時免付費專線0800-777-888洽詢。